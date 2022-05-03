Дерусификация метро Киева. Стали известны варианты новых названий пяти станций

Голосования по новым названиям станций метро продлится до 9 мая Фото: КП "Київський метрополітен" / Facebook

Сейчас для следующего этапа рейтингования отобрано по несколько наиболее популярных вариантов для каждой станции. Их можно увидеть по ссылке и там же проголосовать. Голосование продлится до 9 мая.

Станцию "Дружбы народов" предлагают переименовать в: Ботаническая, Европейская, Единства Украины, Зверинецкая, Героев Мариуполя.

Варианты нового названия станции "Площадь Льва Толстого": имени Василия Стуса, Степана Бандеры, Леси Украинки, Ивана Франко, Лины Костенко.

Станцию "Берестейскую" могут переименовать в: "Бучанскую", "Варшавскую", "Мариупольскую", "Степана Бандеры". Также есть вариант оставить название "Берестейская".

Для станции "Минская" предложены варианты: "Варшавская", "Мариупольская", "Вышгородская", "Бучанская" или же оставить без изменений.

Станцию "Героев Днепра" предлагают переименовать в: Героев Мариуполя, Героев Украины, "Вышгородскую", "Северную" или оставить название.