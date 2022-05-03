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КИЕВ

Дерусификация метро Киева. Стали известны варианты новых названий пяти станций

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Голосования по новым названиям станций метро продлится до 9 мая
Голосования по новым названиям станций метро продлится до 9 мая
Фото: КП "Київський метрополітен" / Facebook

Первый этап сбора предложений для переименования пяти станций киевского метрополитена завершен. Свои идеи подало 18 812 желающих, сообщил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский в Facebook.

Сейчас для следующего этапа рейтингования отобрано по несколько наиболее популярных вариантов для каждой станции. Их можно увидеть по ссылке и там же проголосовать. Голосование продлится до 9 мая.

Станцию "Дружбы народов" предлагают переименовать в: Ботаническая, Европейская, Единства Украины, Зверинецкая, Героев Мариуполя.

Варианты нового названия станции "Площадь Льва Толстого": имени Василия Стуса, Степана Бандеры, Леси Украинки, Ивана Франко, Лины Костенко.

Станцию "Берестейскую" могут переименовать в: "Бучанскую", "Варшавскую", "Мариупольскую", "Степана Бандеры". Также есть вариант оставить название "Берестейская".

Для станции "Минская" предложены варианты: "Варшавская", "Мариупольская", "Вышгородская", "Бучанская" или же оставить без изменений.

Станцию "Героев Днепра" предлагают переименовать в: Героев Мариуполя, Героев Украины, "Вышгородскую", "Северную" или оставить название.

https://www.facebook.com/BrahinskyyViktor/posts/660876061681976

Контекст:

Брагинский 15 апреля начал онлайн-опрос "Дерусификация киевского метро" по переименованию пяти станций, названия которых связаны с Россией, Беларусью или советской армией. 

Также после начала полномасштабной войны в Украине ряд украинских городов запустил процесс переименования улиц, чьи названия связаны с РФ или российскими деятелями – в Ужгороде переименуют 58 улиц, в Ивано-Франковске – 25. Кроме того, в УжгородеТернополе и Мукачево убрали памятники российскому поэту Александру Пушкину. В Мукачево также демонтировали памятник советскому танку, установленный еще в 1969 году.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, Украина, метро, Виктор Брагинский, переименование, метрополитен
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