В результате удара РФ по Новгород-Северскому сгорела школа, повреждены частные дома и общежитие, три человека погибли

Российские оккупанты нанесли удар по школе и интернату несколькими ракетами этой ночью, сообщили в командовании "Север" Фото: Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North” / Facebook

Об этом сообщило в Facebook оперативное командование "Север".

"Российские войска выпустили несколько ракет по местной школе и интернату. Также получили повреждения административные сооружения: Новгород-Северская РГА, общежитие медицинского колледжа, магазин №10 и частные дома, которые находились неподалеку от эпицентра взрывов", – говорится в сообщении.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям проинформировали, что в здании школы в результате обстрела произошел пожар.

"Огнем уничтожены конструктивные элементы на площади 280 м². В результате происшествия три человека погибли и 12 травмированы", – добавили в ГСЧС и опубликовали видео последствий обстрела.

Война России против Украины. Главное (обновляется)