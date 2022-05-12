В результате удара РФ по Новгород-Северскому сгорела школа, повреждены частные дома и общежитие, три человека погибли

Об этом сообщило в Facebook оперативное командование "Север".
"Российские войска выпустили несколько ракет по местной школе и интернату. Также получили повреждения административные сооружения: Новгород-Северская РГА, общежитие медицинского колледжа, магазин №10 и частные дома, которые находились неподалеку от эпицентра взрывов", – говорится в сообщении.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям проинформировали, что в здании школы в результате обстрела произошел пожар.
"Огнем уничтожены конструктивные элементы на площади 280 м². В результате происшествия три человека погибли и 12 травмированы", – добавили в ГСЧС и опубликовали видео последствий обстрела.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Черниговской области была оккупирована после масштабного вторжения России 24 февраля.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель которого – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Несмотря на выход из северных регионов Украины, военные РФ обстреливают Черниговскую область с российской территории.