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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате удара РФ по Новгород-Северскому сгорела школа, повреждены частные дома и общежитие, три человека погибли

Российские оккупанты нанесли удар по школе и интернату несколькими ракетами этой ночью, сообщили в командовании "Север"
Российские оккупанты нанесли удар по школе и интернату несколькими ракетами этой ночью, сообщили в командовании "Север"
Фото: Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North” / Facebook

В результате ночного авиаудара России по Новгород-Северскому Черниговской области погибло три человека.

Об этом сообщило в Facebook оперативное командование "Север".

"Российские войска выпустили несколько ракет по местной школе и интернату. Также получили повреждения административные сооружения: Новгород-Северская РГА, общежитие медицинского колледжа, магазин №10 и частные дома, которые находились неподалеку от эпицентра взрывов", – говорится в сообщении.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям проинформировали, что в здании школы в результате обстрела произошел пожар.

"Огнем уничтожены конструктивные элементы на площади 280 м². В результате происшествия три человека погибли и 12 травмированы", – добавили в ГСЧС и опубликовали видео последствий обстрела. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/videos/330911612519290/

Контекст:

Часть Черниговской области была оккупирована после масштабного вторжения России 24 февраля.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель которого – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Несмотря на выход из северных регионов Украины, военные РФ обстреливают Черниговскую область с российской территории.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, ГСЧС, раненые, интернат, Черниговская область, война России против Украины, школы, погибшие
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