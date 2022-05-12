Оккупанты ночью нанесли авиаудары по Новгород-Северскому, есть погибшие и раненые – глава Черниговской ОВА

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Вячеслав Чаус.

"Война продолжается. Сегодня ночью по городу Новгород-Северский москальская мразота нанесла несколько авиаударов по объектам критической инфраструктуры. Это школы. Повреждены другие административные здания и частные дома. Есть погибшие и раненые, – написал руководитель ОВА. – В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и медики".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Черниговской области была оккупирована после масштабного вторжения России 24 февраля.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель которого – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Несмотря на выход из северных регионов Украины, военные РФ обстреливают Черниговскую область с российской территории.