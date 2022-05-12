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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черниговской области мужчина выбрался из могилы после того, как его расстреляли российские оккупанты

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Пуля, выпущенная оккупантами в голову мужчине, прошла навылет, не задев жизненно важных органов
Пуля, выпущенная оккупантами в голову мужчине, прошла навылет, не задев жизненно важных органов
Скриншот: Суспільне Чернігів / YouTube

Житель Черниговской области Николай Куличенко смог выбраться из могилы после того, как его расстреляли российские оккупанты. Об этом он рассказал в опубликованном 11 мая сюжете "Суспільне Чернігів".

Мужчина показал журналистам место попадания пули – на щеке – и место ее выхода – за ухом. Таким образом, пуля, выпущенная оккупантами ему в голову, прошла навылет, не задев жизненно важных органов.

По словам Куличенко, ему и двум его братьям россияне выкопали могилу в лесопосадке. Им связали ноги и руки, а также завязали глаза. После этого всем троим оккупанты выстрелили в голову и забросали их землей.

В отличие от ранений братьев, ранение Куличенко оказалось не смертельным. После того как российские военные ушли, он, несмотря на связанные руки и ноги, выбрался из могилы. Мужчина добрался до ближайшего села, минуя при этом российский блокпост.

Врачи обследовали Куличенко уже после деоккупации. Как выяснилось, россияне сломали мужчине два ребра.

Он отметил, что оккупанты прибегли к расстрелу, поскольку во время обысков в его доме нашли форму ВСУ младшего брата и медали дедушки.

Сестре мужчин удалось спастись благодаря тому, что когда братьев брали в плен, она находилась у соседки.

ВИДЕО
Видео: Суспільне Чернігів / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Черниговской области была оккупирована после масштабного вторжения России 24 февраля.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель которого – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Несмотря на выход из северных регионов Украины, военные РФ обстреливают Черниговскую область с российской территории.

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