В Черниговской области мужчина выбрался из могилы после того, как его расстреляли российские оккупанты

Мужчина показал журналистам место попадания пули – на щеке – и место ее выхода – за ухом. Таким образом, пуля, выпущенная оккупантами ему в голову, прошла навылет, не задев жизненно важных органов.

По словам Куличенко, ему и двум его братьям россияне выкопали могилу в лесопосадке. Им связали ноги и руки, а также завязали глаза. После этого всем троим оккупанты выстрелили в голову и забросали их землей.

В отличие от ранений братьев, ранение Куличенко оказалось не смертельным. После того как российские военные ушли, он, несмотря на связанные руки и ноги, выбрался из могилы. Мужчина добрался до ближайшего села, минуя при этом российский блокпост.

Врачи обследовали Куличенко уже после деоккупации. Как выяснилось, россияне сломали мужчине два ребра.

Он отметил, что оккупанты прибегли к расстрелу, поскольку во время обысков в его доме нашли форму ВСУ младшего брата и медали дедушки.

Сестре мужчин удалось спастись благодаря тому, что когда братьев брали в плен, она находилась у соседки.

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Видео: Суспільне Чернігів / YouTube

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