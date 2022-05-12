На харьковском направлении оккупанты пытаются не допустить продвижения ВСУ к государственной границе – Минобороны

5 мая стало известно, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Отмечается, что наибольшая активность оккупантов наблюдается на слобожанском и донецком направлениях.

Россияне пытаются остановить продвижение ВСУ в направлении украинской границы.

"На харьковском направлении подразделения российской армии перегруппировываются и пытаются предотвратить дальнейшее продвижение наших войск в направлении государственной границы Украины. С этой целью оккупанты не прекращают огневое воздействие артиллерией на подразделения наших войск, чтобы нанести урон в живой силе, вооружении и военной технике", – рассказал Мотузяник.

Кроме того, по данным Минобороны, продолжает сохраняться угроза нанесения Россией ударов крылатыми ракетами морского базирования из акватории Черного моря по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)