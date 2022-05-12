ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

На харьковском направлении оккупанты пытаются не допустить продвижения ВСУ к государственной границе – Минобороны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
5 мая стало известно, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях
5 мая стало известно, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Россия продолжает вести активные боевые действия в восточной операционной зоне, обстреливает вооруженные силы Украины вдоль всей линии столкновения и пытается бить в глубину обороны украинской армии. Об этом 12 мая сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга в "Медиацентре Украина – Укринформ".

Отмечается, что наибольшая активность оккупантов наблюдается на слобожанском и донецком направлениях.

Россияне пытаются остановить продвижение ВСУ в направлении украинской границы.

"На харьковском направлении подразделения российской армии перегруппировываются и пытаются предотвратить дальнейшее продвижение наших войск в направлении государственной границы Украины. С этой целью оккупанты не прекращают огневое воздействие артиллерией на подразделения наших войск, чтобы нанести урон в живой силе, вооружении и военной технике", – рассказал Мотузяник.

Кроме того, по данным Минобороны, продолжает сохраняться угроза нанесения Россией ударов крылатыми ракетами морского базирования из акватории Черного моря по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За время полномасштабной войны российская армия захватила часть Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. В начале апреля РФ отступила из северных регионов Украины, сосредоточив усилия на наступлении на востоке Украины.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях.

В Офисе президента 10 мая проинформировали, что в Украине от оккупантов освободили 1003 населенных пункта.

После этого Генштаб ВСУ сообщил об освобождении четырех сел в Харьковской области.

Теги: Россия, Украина, война, граница, Вооруженные силы Украины, угрозы, Минобороны, Александр Мотузяник, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Они реально способны только на шлак". Цимбалюк высказался о российских актерах, которые снимались в сериалах в Украине
"Они реально способны только на шлак". Цимбалюк высказался о российских актерах, которые снимались в сериалах в Украине
  "Когда узнала, плакала. Сразу позвонила его маме". Билык заявила, что считает служащего в ВСУ экс-возлюбленного Дикусара настоящим героем
  "Когда узнала, плакала. Сразу позвонила его маме". Билык заявила, что считает служащего в ВСУ экс-возлюбленного Дикусара настоящим героем
В РФ подготовили дублеров и записали речи Путина. Известно, в какое время и кто его прооперирует
В РФ подготовили дублеров и записали речи Путина. Известно, в какое время и кто его прооперирует
"Есть надежда, что приедет". Волонтеры заявили, что спасенная в Бородянке кошка находится в барокамере, а ее хозяйка еще не вернулась домой
"Есть надежда, что приедет". Волонтеры заявили, что спасенная в Бородянке кошка находится в барокамере, а ее хозяйка еще не вернулась домой
"Прямо сейчас Харьков танцует". Козловский выступил в харьковском метро. Видео
"Прямо сейчас Харьков танцует". Козловский выступил в харьковском метро. Видео
"Евровидение 2022". Где и когда смотреть второй полуфинал
"Евровидение 2022". Где и когда смотреть второй полуфинал
Джамала во время награждения в США заявила о необходимости деоккупации Мариуполя. Видео
Джамала во время награждения в США заявила о необходимости деоккупации Мариуполя. Видео
  Суханов о замалчивающем войну РФ против Украины Киркорове: Это такая шлендра, пробы негде ставить
  Суханов о замалчивающем войну РФ против Украины Киркорове: Это такая шлендра, пробы негде ставить
  Музыканты Kalush Orchestra на концерте в Eurovision Village разбросали розовые панамки, а еврофаны пришли с плакатами в поддержку Украины. Видео
  Музыканты Kalush Orchestra на концерте в Eurovision Village разбросали розовые панамки, а еврофаны пришли с плакатами в поддержку Украины. Видео
"Если что-то изменилось только в худшую сторону". Макаревич рассказал о своих друзьях, верящих "сетевому вранью"
"Если что-то изменилось – только в худшую сторону". Макаревич рассказал о своих друзьях, верящих "сетевому вранью"
Мозговая объяснила, почему не может давать комментарии о конкурсе "Евровидение 2022"
Мозговая объяснила, почему не может давать комментарии о конкурсе "Евровидение 2022"
"Мой Херсон вам в рот не влезет". Беленюк позировал в футболке с патриотичным принтом
"Мой Херсон вам в рот не влезет". Беленюк позировал в футболке с патриотичным принтом
  Названа дата премьеры фильма Сенцова "Носорог" на Netflix
  Названа дата премьеры фильма Сенцова "Носорог" на Netflix
"Жовтий колір рідне поле, синій колір шлях до волі". Серга написал стихотворение об украинском флаге
"Жовтий колір – рідне поле, синій колір – шлях до волі". Серга написал стихотворение об украинском флаге
Долина, Лепс и Дюжев выступили на концерте в подконтрольном группировке "ДНР" Донецке
Долина, Лепс и Дюжев выступили на концерте в подконтрольном группировке "ДНР" Донецке
  "Евровидение 2022". Конкурсные песни 18 участников второго полуфинала. Видео
  "Евровидение 2022". Конкурсные песни 18 участников второго полуфинала. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кабаева снова беременна. Путин в ярости – СМИ (400359)
2
Экс-супруг Ани Лорак показал застолье с родственниками и новой невестой в Турции (138169)
3
"Это уже не описывается словом "п...здец". В Украине призвали лишить Повалий гражданства после ее выступления перед российскими оккупантами (91664)
4
"Я верю только одной личности. Она – действительно европейский человек". Суханов высказался об антивоенных заявлениях артистов из РФ (74751)
5
"На Лорак похожа". Невеста экс-супруга Ани Лорак снялась без бюстгальтера (69271)
6
"Когда в спальню Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие". Кондратюк написал биографию Путина (64455)
7
"Если что-то изменилось – только в худшую сторону". Макаревич рассказал о своих друзьях, верящих "сетевому вранью" (46145)
8
"Поддержали и согрели". Проживающая в Италии Брежнева призналась, за какую страну отдала свой голос в первом полуфинале "Евровидения 2022" (34207)
 
 
 
 