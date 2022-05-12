На харьковском направлении оккупанты пытаются не допустить продвижения ВСУ к государственной границе – Минобороны

Отмечается, что наибольшая активность оккупантов наблюдается на слобожанском и донецком направлениях.
Россияне пытаются остановить продвижение ВСУ в направлении украинской границы.
"На харьковском направлении подразделения российской армии перегруппировываются и пытаются предотвратить дальнейшее продвижение наших войск в направлении государственной границы Украины. С этой целью оккупанты не прекращают огневое воздействие артиллерией на подразделения наших войск, чтобы нанести урон в живой силе, вооружении и военной технике", – рассказал Мотузяник.
Кроме того, по данным Минобороны, продолжает сохраняться угроза нанесения Россией ударов крылатыми ракетами морского базирования из акватории Черного моря по военным и гражданским объектам на территории Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За время полномасштабной войны российская армия захватила часть Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. В начале апреля РФ отступила из северных регионов Украины, сосредоточив усилия на наступлении на востоке Украины.
5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях.
В Офисе президента 10 мая проинформировали, что в Украине от оккупантов освободили 1003 населенных пункта.
После этого Генштаб ВСУ сообщил об освобождении четырех сел в Харьковской области.