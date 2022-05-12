Россия не может полноценно восстановить боеспособность выведенных из Украины военных подразделений – ГУР Минобороны

По данным Генштаба ВСУ на 12 мая, оккупанты за сутки потеряли 300 солдат, восемь танков и БПЛА, вертолет, около 20 единиц автотехники Фото: Міністерство оборони України / Facebook

"Последствием экономических санкций, наложенных ведущими государствами мира на страну-агрессора, является ощутимый упадок военно-промышленного комплекса РФ. Потеряв во время войны в Украине значительную часть своего военно-технического потенциала, россияне уже вынуждены поставлять в подразделения, которые понесли непоправимые потери, технику и вооружение 50–60-х годов производства", – говорится в сообщении.

Отмечается, что старую военную технику со складов долгосрочного хранения преимущественно даже не могут доставить в подразделения.

По данным ГУР, военных принуждают ее принимать и докладывать командованию о полной укомплектованности и обеспечении боевых частей.

"Такая ситуация не смущает руководство Кремля, ему все равно, сколько и на чем отправлять "пушечное мясо" в бой за будущее "русского мира". Всегда найдется то, что ржавеет десятилетиями на складах и не захотели в свое время закупать даже страны третьего мира", – отмечают в разведке.

Сообщается, что в течение апреля с баз хранения РФ было снято:

18 САУ "Мста-С" из арсенала ракетно-артиллерийского вооружения Восточного ПО (Уссурийск, Приморский край);

28 САУ "Акация" из 94-го арсенала ГРАУ (Омск);

15 САУ "Мста-С", пять САУ "Акация" и 20 САУ "Гвоздика" из арсенала комплексного хранения РАО (Гагаринский, Свердловская область);

15 РСЗО "Ураган" и 11 ТРК "Точка-У" из 109-го арсенала ГРАУ (Батарейная, Иркутская область).

"Теперь проржавевшее и гнилое военно-техническое эхо кремлевского "великого прошлого" становится основой российского "настоящего", – добавляет Главное управление разведки.

Война России против Украины. Главное (обновляется)