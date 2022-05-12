"Роскосмос" обходит международные санкции через "Газпромбанк" – ГУР Минобороны Украины

"На сегодняшний день этот российский государственный банк мало пострадал от международных санкций. Определенные ограничения к нему были анонсированы только 8 мая, но они будут касаться персонально руководителей учреждения. "Роскосмос" и другие российские монополисты будут наращивать объем международных платежей, используя его "неприкосновенность", – отметили в Минобороны.

По данным украинской разведки, чтобы уменьшить влияние международных санкций, "Роскосмос" разослал в подчиненные структуры документ "Об организации расчетов в условиях санкций". Он предусматривает следующие мероприятия:

ограничение проведения расчетов в иностранной валюте и перевод расчетов по заключенным контрактам в рубли;

минимизация объемов иностранной валюты на счетах банков, в отношении которых введены санкции;

открытие счетов в дочерних учреждениях иностранных банков или российских учреждениях, не подпадающих под санкции;

отработка инструкции по порядку инвестирования свободных денежных средств корпорации "Роскосмос".