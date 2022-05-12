"Роскосмос" обходит международные санкции через "Газпромбанк" – ГУР Минобороны Украины

"На сегодняшний день этот российский государственный банк мало пострадал от международных санкций. Определенные ограничения к нему были анонсированы только 8 мая, но они будут касаться персонально руководителей учреждения. "Роскосмос" и другие российские монополисты будут наращивать объем международных платежей, используя его "неприкосновенность", – отметили в Минобороны.
По данным украинской разведки, чтобы уменьшить влияние международных санкций, "Роскосмос" разослал в подчиненные структуры документ "Об организации расчетов в условиях санкций". Он предусматривает следующие мероприятия:
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили часть российских банков отключить от SWIFT.
По информации Bloomberg от источника, приближенного к "Газпрому", 10 европейских компаний открыли рублевые счета в "Газпромбанке" для оплаты за российский газ, а четыре компании уже произвели оплату за топливо в рублях.
"Газпромбанк" очень тесно связан с платежами от ЕС за газ, подчеркнул в интервью ЛІГА.net 26 апреля бывший вице-президент банка Игорь Волобуев.
"Против "Газпромбанка" были какие-то санкции еще в 2014 году, но от SWIFT он не отключен, и, если сравнить с другими крупными банками, "Газпромбанк" чувствует себя очень свободно. Он защищен тем, что его клиент – "Газпром" – продает газ в Европу. SWIFT, безусловно, очень важен, и "Газпромбанк" будет одним из последних, кого отключат. Этого не сделают, пока российский газ продолжают поставлять в Европу", – считает Волобуев.
Украина призывает ввести санкции против "Газпромбанка".