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"Роскосмос" обходит международные санкции через "Газпромбанк" – ГУР Минобороны Украины

Украина призывает ввести санкции против "Газпромбанка"
Украина призывает ввести санкции против "Газпромбанка"
Фото: depositphotos.com

Российская государственная корпорация "Роскосмос" обходит международные санкции, активизируя расчеты через "Газпромбанк". Об этом 12 мая в Telegram сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

"На сегодняшний день этот российский государственный банк мало пострадал от международных санкций. Определенные ограничения к нему были анонсированы только 8 мая, но они будут касаться персонально руководителей учреждения. "Роскосмос" и другие российские монополисты будут наращивать объем международных платежей, используя его "неприкосновенность", – отметили в Минобороны.

По данным украинской разведки, чтобы уменьшить влияние международных санкций, "Роскосмос" разослал в подчиненные структуры документ "Об организации расчетов в условиях санкций". Он предусматривает следующие мероприятия:

  • ограничение проведения расчетов в иностранной валюте и перевод расчетов по заключенным контрактам в рубли;
  • минимизация объемов иностранной валюты на счетах банков, в отношении которых введены санкции;
  • открытие счетов в дочерних учреждениях иностранных банков или российских учреждениях, не подпадающих под санкции;
  • отработка инструкции по порядку инвестирования свободных денежных средств корпорации "Роскосмос".

Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили часть российских банков отключить от SWIFT.

По информации Bloomberg от источника, приближенного к "Газпрому", 10 европейских компаний открыли рублевые счета в "Газпромбанке" для оплаты за российский газ, а четыре компании уже произвели оплату за топливо в рублях.

"Газпромбанк" очень тесно связан с платежами от ЕС за газ, подчеркнул в интервью ЛІГА.net 26 апреля бывший вице-президент банка Игорь Волобуев. 

"Против "Газпромбанка" были какие-то санкции еще в 2014 году, но от SWIFT он не отключен, и, если сравнить с другими крупными банками, "Газпромбанк" чувствует себя очень свободно. Он защищен тем, что его клиент – "Газпром" – продает газ в Европу.  SWIFT, безусловно, очень важен, и "Газпромбанк" будет одним из последних, кого отключат. Этого не сделают, пока российский газ продолжают поставлять в Европу", – считает Волобуев. 

Украина призывает ввести санкции против "Газпромбанка".

Теги: Россия, Украина, санкции, Роскосмос, разведка, SWIFT, Газпромбанк, ГУР Минобороны Украины
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