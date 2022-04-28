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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина призывает ввести санкции против "Газпромбанка"

Санкции против "Газпромбанка" важны для для ускорения победы над Россией, считают в Офисе президента Украины
Санкции против "Газпромбанка" важны для для ускорения победы над Россией, считают в Офисе президента Украины
Фото: depositphotos.com

Украина предлагает ввести санкции против российского "Газпромбанка", в котором, по данным СМИ, начали открывать рублевые счета европейские компании, чтобы платить за газ. Об этом заявил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Как пишет Bloomberg, десять европейских покупателей энергоресурсов уже открыли спецсчета в "Газпромбанке". В санкционном плане Макфола-Ермака мы предлагаем нашим союзникам ввести ограничения против "Газпромбанка", – написал Ермак.

Он подчеркнул, что включение "Газпромбанка" в санкционный пакет – важный вопрос для ускорения победы над Россией.

"Нужно обескровить российскую финансовую систему, не говоря уже об отказе от оплаты энергоресурсов в рублях", – подчеркнул глава ОП. 

По информации Bloomberg от источника, приближенного к "Газпрому", 10 европейских компаний открыли рублевые счета в "Газпромбанке" для оплаты за российский газ, а четыре компании уже произвели оплату за топливо в рублях.

"Газпромбанк" очень тесно связан с платежами от ЕС за газ, подчеркнул в интервью ЛІГА.net 26 апреля бывший вице-президент банка Игорь Волобуев. 

"Против "Газпромбанка" были какие-то санкции еще в 2014 году, но от SWIFT он не отключен, и, если сравнить с другими крупными банками, "Газпромбанк" чувствует себя очень свободно. Он защищен тем, что его клиент – "Газпром" – продает газ в Европу.  SWIFT, безусловно, очень важен и Газпромбанк будет одним из последних, кого отключат. Этого не сделают, пока российский газ продолжают поставлять в Европу", – считает Волобуев. 

Контекст:

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. В Кремле добавили, что не будут поставлять газ в страны, отказавшиеся платить рублями.

"Недружественными" после введения санкций против РФ власти России назвали все страны Европейского союза, США, Великобританию, Швейцарию, Австралию, Южную Корею, Японию, Сингапур, Тайвань, Украину и еще ряд государств.

Страны "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада) отказались платить в рублях за газ. Также против выступили Евросоюз и некоторые его члены, в частности Польша и Словения.

27 апреля "Газпром" сообщил, что полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) "в связи с неоплатой в рублях", в соответствии с указом Путина от 31 марта. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала заявление компании очередной попыткой шантажа Европейского союза со стороны РФ. По ее словам, Польша и Болгария уже получают газ от соседей по ЕС

Теги: Газпром, газ, санкции, рубль, Газпромбанк, война России против Украины, российский газ, Андрей Ермак
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