Украина призывает ввести санкции против "Газпромбанка"

Санкции против "Газпромбанка" важны для для ускорения победы над Россией, считают в Офисе президента Украины Фото: depositphotos.com

"Как пишет Bloomberg, десять европейских покупателей энергоресурсов уже открыли спецсчета в "Газпромбанке". В санкционном плане Макфола-Ермака мы предлагаем нашим союзникам ввести ограничения против "Газпромбанка", – написал Ермак.

Он подчеркнул, что включение "Газпромбанка" в санкционный пакет – важный вопрос для ускорения победы над Россией.

"Нужно обескровить российскую финансовую систему, не говоря уже об отказе от оплаты энергоресурсов в рублях", – подчеркнул глава ОП.

По информации Bloomberg от источника, приближенного к "Газпрому", 10 европейских компаний открыли рублевые счета в "Газпромбанке" для оплаты за российский газ, а четыре компании уже произвели оплату за топливо в рублях.

"Газпромбанк" очень тесно связан с платежами от ЕС за газ, подчеркнул в интервью ЛІГА.net 26 апреля бывший вице-президент банка Игорь Волобуев.

"Против "Газпромбанка" были какие-то санкции еще в 2014 году, но от SWIFT он не отключен, и, если сравнить с другими крупными банками, "Газпромбанк" чувствует себя очень свободно. Он защищен тем, что его клиент – "Газпром" – продает газ в Европу. SWIFT, безусловно, очень важен и Газпромбанк будет одним из последних, кого отключат. Этого не сделают, пока российский газ продолжают поставлять в Европу", – считает Волобуев.