В Испании нашли мертвым российского миллионера и его семью. Полиция предполагает, что он убил жену и дочь, а потом повесился

Его жену и дочь нашли с ножевыми ранениями в доме: дочь была в одной комнате, жена – в другой. Протосеню обнаружили повешенным в саду. Рядом с ним были окровавленные нож и топор.

Протосеня – бывший топ-менеджер российской газовой компании "Новатек". По информации СМИ, он имеет российское гражданство, жил с семьей во Франции, а в Испанию приехал отмечать Пасху.

Полиция предполагает, что Протосеня дождался, когда дочь и жена уснут, убил сначала дочь, а потом жену, после чего повесился.

Состояние бывшего топ-менеджера "Новатека" оценивают в €400 млн.

18 апреля в Москве при похожих обстоятельствах нашли мертвыми бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева, его жену и дочь. По данным ТАСС, следствие считает, что Аваев застрелил своих родных, а потом покончил с собой.