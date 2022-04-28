ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Хочу отмыться от прошлого". Бывший вице-президент "Газпромбанка" Волобуев уехал в Украину, чтобы защищать страну от агрессора

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Волобуев: Мой визит это как покаяние, я хочу отмыться от своего российского прошлого
Волобуев: Мой визит – это как покаяние, я хочу отмыться от своего российского прошлого
Скриншот: The Insider / YouTube

Бывший вице-президент одного из ключевых российских банков "Газпромбанка" Игорь Волобуев уехал из России в Украину и собирается защищать страну с оружием в руках. Об этом 26 апреля он рассказал The Insider и Liga.net.

Волобуев родился в Ахтырке Сумской области. Он отмечает, он хотел вернуться в Украину с 2004 года, но не мог сделать этого по семейным обстоятельствам.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Волобуев, по его словам, больше не мог находиться в РФ и наблюдать со стороны, что творит Россия с его родиной.

"Я приехал защищать с оружием в руках свою родину. Этот мой визит как покаяние, я хочу отмыться от своего российского прошлого. Я хочу остаться в Украине до победы", – заявил Волобуев.

Говоря о войне России в Украине он назвал ее военным преступлением не просто президента РФ Владимира Путина, но и всего российского народа.

"Это преступление со стороны Путина, российской власти и, на самом деле, российского народа. Потому что здесь убивает украинцев не Путин, ворует унитазы не Путин, насилует женщин не Путин. Это и есть русский народ. И я, хоть и по национальности украинец, тоже несу за это ответственность. Мне за это стыдно, я буду каяться за это всю жизнь", – сказал Волобуев.

Отвечая на вопрос журналистов, почему он решил, что ему будут рады в Украине, Волобуев заявил, что он этого и не ожидает.

"Я понимаю, что мне не рады. Поймите, это вопрос не про ожидания, что мой приезд понравится кому-то. Это вопрос про меня самого. Я с этим не могу жить. Я понимаю, что приехал весь в говне, и у меня нет мысли, что я смогу полностью смыть все это. Но внутри себя я чист. Примет ли меня родина? Я не знаю. Понимаю, что шансов мало. У меня есть судьи. Это мой отец, мои близкие, это вы, это люди, которые просто мимо меня будут проходить по улице. Мне могут плюнуть в лицо, и я буду знать, за что. Я понимаю, что будет очень сложно, и я понимаю, что я это заслужил", – заявил он.

Контекст:

До марта 2022 года Игорь Волобуев был вице-президентом "Газпромбанка", а перед этим – много лет руководил пресс-службой "Газпрома". Именно через "Газпромбанк" Европа платит за российский газ и именно в этом банке должны открываться счета для оплаты поставок газа в рублях.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Газпромбанк, территориальная оборона, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Как это можно выдержать?". Никитюк рассказала, как люди спасались от оккупантов, и показала кошку, родившую в дороге
"Как это можно выдержать?". Никитюк рассказала, как люди спасались от оккупантов, и показала кошку, родившую в дороге
Роднянский: В России пытаются "отменить" Украину как страну вычистить упоминания из учебников и уничтожить намеки на цвета флага
Роднянский: В России пытаются "отменить" Украину как страну – вычистить упоминания из учебников и уничтожить намеки на цвета флага
"Симоньян с этой минуты считаю совершенно нерукопожатной". Вайкуле обвинила пропагандистку в ненависти к Галкину и Пугачевой
"Симоньян с этой минуты считаю совершенно нерукопожатной". Вайкуле обвинила пропагандистку в ненависти к Галкину и Пугачевой
Музыканты из Польши, Индии, Канады, Южной Кореи, Грузии, США, Италии и других стран спели "Ой, у лузі червона калина" на украинском языке. Видео
Музыканты из Польши, Индии, Канады, Южной Кореи, Грузии, США, Италии и других стран спели "Ой, у лузі червона калина" на украинском языке. Видео
  "Исповедь. Даже у глубокой печали и боли есть своя мелодия". Дмитрий Коляденко презентовал песню "Жити". Видео
  "Исповедь. Даже у глубокой печали и боли есть своя мелодия". Дмитрий Коляденко презентовал песню "Жити". Видео
"Настоящая любовь". Свитолина заказала в кафе в Женеве борщ со сметаной и снялась на фоне желто-голубого сердца
"Настоящая любовь". Свитолина заказала в кафе в Женеве борщ со сметаной и снялась на фоне желто-голубого сердца
"Она артистка пропагандистского цирка. Все ее реплики согласовываются". Невзоров высказался о пропагандистке Симоньян, назвавшей Галкина геем
"Она артистка пропагандистского цирка. Все ее реплики согласовываются". Невзоров высказался о пропагандистке Симоньян, назвавшей Галкина геем
"Хотите песню для своей женщины? Я готов писать каждому, кто задонатит большую сумму!" Крупин объявил сбор средств для ВСУ
"Хотите песню для своей женщины? Я готов писать каждому, кто задонатит большую сумму!" Крупин объявил сбор средств для ВСУ
Камбербэтч примет в своем доме семью беженцев из Украины. Актер сообщил, что они уже выехали
Камбербэтч примет в своем доме семью беженцев из Украины. Актер сообщил, что они уже выехали
  Кондратюк о разрушенном оккупантами доме: Я подал на оформление помощи, но буду готов ее получить, если она будет за счет репараций РФ
  Кондратюк о разрушенном оккупантами доме: Я подал на оформление помощи, но буду готов ее получить, если она будет за счет репараций РФ
Билык: В моем доме почти месяц жили рашисты. Мне некуда вернуться
Билык: В моем доме почти месяц жили рашисты. Мне некуда вернуться
"Раз в ход пошли палки, давайте поковыряем Киркорова, Баскова, Лазарева". Потап ответил "клоунессе" Симоньян, назвавшей Галкина геем
"Раз в ход пошли палки, давайте поковыряем Киркорова, Баскова, Лазарева". Потап ответил "клоунессе" Симоньян, назвавшей Галкина геем
"Новинки импортозамещения! Еда с ароматизатором еды". Мозговая посмеялась над продуктами, которые продаются в России
"Новинки импортозамещения! Еда с ароматизатором еды". Мозговая посмеялась над продуктами, которые продаются в России
Названа дата отъезда группы Kalush Orchestra на "Евровидение 2022" в Турин
Названа дата отъезда группы Kalush Orchestra на "Евровидение 2022" в Турин
Продюсер Поляковой Ясинский о российских знаменитостях: Нам надо знать о них ровно столько, сколько мы знаем о словацких или венгерских артистах
Продюсер Поляковой Ясинский о российских знаменитостях: Нам надо знать о них ровно столько, сколько мы знаем о словацких или венгерских артистах
Салат из листьев одуванчиков и молодой крапивы. Рецепт от эксперта
Салат из листьев одуванчиков и молодой крапивы. Рецепт от эксперта
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Жена мясника", "Ее перекосило от жизни с Володей". Кабаева вышла в свет и позировала на фоне символов Z. Фото (625197)
2
"Он финансировал эту историю. Мы здоровались". Экс-тренер шоу "Х-фактор" Кондратюк рассказал о встречах с кумом Путина Медведчуком (192350)
3
"Написал проклятия родителям и их стране, России". Падалко рассказала, как ее муж Соболев прервал семейные связи (45585)
4
"Это слишком мерзко". Тринчер осудила дуэт украинской певицы с пропутинским певцом Киркоровым (39560)
5
"Очень страшно, мощно и правдиво. Одна из лучших работ БГ". Гребенщиков написал песню о "гробах в сердце". Видео (35414)
6
"Сжигает мосты возможного возвращения". Собчак высказалась о Галкине, раскритиковавшем правительство РФ за обстрел Одессы (27870)
7
"Дерево вместо головы". Макаревич высказался о россиянах, критикующих Пугачеву и Хаматову (24860)
8
"Это просто клоуны. У Ротару кто-то пытался выехать. Я буду здесь". Позитив высказался о мужчинах, которые пытались покинуть Украину (21651)
 
 
 
 