"Хочу отмыться от прошлого". Бывший вице-президент "Газпромбанка" Волобуев уехал в Украину, чтобы защищать страну от агрессора

Волобуев родился в Ахтырке Сумской области. Он отмечает, он хотел вернуться в Украину с 2004 года, но не мог сделать этого по семейным обстоятельствам.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Волобуев, по его словам, больше не мог находиться в РФ и наблюдать со стороны, что творит Россия с его родиной.

"Я приехал защищать с оружием в руках свою родину. Этот мой визит как покаяние, я хочу отмыться от своего российского прошлого. Я хочу остаться в Украине до победы", – заявил Волобуев.

Говоря о войне России в Украине он назвал ее военным преступлением не просто президента РФ Владимира Путина, но и всего российского народа.

"Это преступление со стороны Путина, российской власти и, на самом деле, российского народа. Потому что здесь убивает украинцев не Путин, ворует унитазы не Путин, насилует женщин не Путин. Это и есть русский народ. И я, хоть и по национальности украинец, тоже несу за это ответственность. Мне за это стыдно, я буду каяться за это всю жизнь", – сказал Волобуев.

Отвечая на вопрос журналистов, почему он решил, что ему будут рады в Украине, Волобуев заявил, что он этого и не ожидает.

"Я понимаю, что мне не рады. Поймите, это вопрос не про ожидания, что мой приезд понравится кому-то. Это вопрос про меня самого. Я с этим не могу жить. Я понимаю, что приехал весь в говне, и у меня нет мысли, что я смогу полностью смыть все это. Но внутри себя я чист. Примет ли меня родина? Я не знаю. Понимаю, что шансов мало. У меня есть судьи. Это мой отец, мои близкие, это вы, это люди, которые просто мимо меня будут проходить по улице. Мне могут плюнуть в лицо, и я буду знать, за что. Я понимаю, что будет очень сложно, и я понимаю, что я это заслужил", – заявил он.