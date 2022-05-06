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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Тут только один выход – или 200-й, или 300-й". ГУР Минобороны опубликовало разговор оккупанта с женой

Число ликвидированных оккупантов приближается, по данным Генштаба ВСУ, к 25 тыс.
Число ликвидированных оккупантов приближается, по данным Генштаба ВСУ, к 25 тыс.
Фото: ЕРА

Российские военные жалуются родственникам, что в ходе масштабного вторжения в Украину несут большие потери. Запись разговора одного из них с женой опубликовало 6 мая в Facebook Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Здесь столько людей погубили. Командиры ни разу не воевали. Столько людей погубили, нах...й. [...] Они ставят такие задачи… Все, нас уже нету почти. Может, 50 человек [осталось] из 800. [...] Надо выбираться отсюда. Потому что тут только один выход – или 200-й, или 300-й", – сказал он.

Оккупант подчеркнул, что "по-другому не выедешь", но заявил, что будет "выбираться любыми способами".

Жена предупредила его, что если он откажется, его сразу отправят "под трибунал". Россиянин в ответ сказал, что он "все узнал" и никакого трибунала не будет.

"Военные армии оккупанта начинают понимать, в какое безвыходное положение загнало их руководство Кремля. Следовательно, единственное желание многих из них – оставить место боевых действий как можно быстрее и любым способом", – делают вывод в ГУР.

Украинские разведчики рекомендовали оккупантам сдаваться в плен.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/videos/5193138540755643/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия масштабно вторглась в Украину 24 февраля якобы для "денацификации" и "демилитаризации" Украины.

С начала масштабного вторжения, по данным Генштаба ВСУ, ликвидировали около 24,9 тыс. оккупантов, тысячи единиц бронетехники (в том числе танков), сотни артиллерийских систем и БПЛА, десятки самолетов и вертолетов, а также другую военную и боевую технику, включительно с кораблями.

Теги: Россия, война, военные, оккупация, разведка, плен, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, трибунал, записи, российские военные, жена, российские оккупанты
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