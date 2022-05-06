"Тут только один выход – или 200-й, или 300-й". ГУР Минобороны опубликовало разговор оккупанта с женой

"Здесь столько людей погубили. Командиры ни разу не воевали. Столько людей погубили, нах...й. [...] Они ставят такие задачи… Все, нас уже нету почти. Может, 50 человек [осталось] из 800. [...] Надо выбираться отсюда. Потому что тут только один выход – или 200-й, или 300-й", – сказал он.
Оккупант подчеркнул, что "по-другому не выедешь", но заявил, что будет "выбираться любыми способами".
Жена предупредила его, что если он откажется, его сразу отправят "под трибунал". Россиянин в ответ сказал, что он "все узнал" и никакого трибунала не будет.
"Военные армии оккупанта начинают понимать, в какое безвыходное положение загнало их руководство Кремля. Следовательно, единственное желание многих из них – оставить место боевых действий как можно быстрее и любым способом", – делают вывод в ГУР.
Украинские разведчики рекомендовали оккупантам сдаваться в плен.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия масштабно вторглась в Украину 24 февраля якобы для "денацификации" и "демилитаризации" Украины.
С начала масштабного вторжения, по данным Генштаба ВСУ, ликвидировали около 24,9 тыс. оккупантов, тысячи единиц бронетехники (в том числе танков), сотни артиллерийских систем и БПЛА, десятки самолетов и вертолетов, а также другую военную и боевую технику, включительно с кораблями.