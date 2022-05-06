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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Грозев: Людей в РФ, которые запускают ракеты по Украине, не так много. Уверен, ГУР Минобороны проводит по ним определенные действия

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Грозев: Есть узкие места в управлении этим опасным оружием, и я не могу поверить, что ваша разведка ими не занимается
Грозев: Есть узкие места в управлении этим опасным оружием, и я не могу поверить, что ваша разведка ими не занимается
Фото: promoteukraine.org

Болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев убежден, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины занимается поиском российских военнослужащих, которые отвечают за запуск крылатых ракет по Украине. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Я надеюсь, Украина разрабатывает планы, и не только на поле военных действий, но и на этом поле. Потому что людей, которые занимаются управлением этих ракет, не так много. И где бы они ни находились, я уверен, ГУР МО знает их местонахождение, и по ним тоже проводятся определенные оперативные действия", – сказал Грозев. 

По его информации, за время войны с Украиной запас ракет в России значительно сократился: по оптимистическим для России оценкам  на 40%, по пессимистическим – на 80%.

"Поэтому они не могут [обстреливать] бесконечно. Но здесь даже одна дополнительная неделя [это много]", – сказал расследователь. 

Он считает, что интенсивность обстрелов Украины снизится 

"Есть узкие места в управлении этим опасным оружием, и я не могу поверить, что ваша разведка ими не занимается", – сказал расследователь. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

По данным президента Украины Владимира Зеленского на 5 мая, за время войны российская армия выпустила по Украине 2014 ракет. Оценки Пентагона несколько выше. По состоянию на 3 мая, по данным министерства обороны США, Россия выпустила по Украине 2125 ракет

На этой неделе количество обстрелов украинских городов российскими ракетами увеличилось. В частности, 4 мая российские оккупанты обстреляли минимум пять областей Украины: Черкасскую, Днепропетровскую, Киевскую, Николаевскую и Кировоградскую, – в ряде регионов силы противовоздушной обороны сбили ракеты. 

За месяц, с конца февраля по 26 марта, по информации Forbes, Россия выпустила по Украине более 1300 ракет. Их общая стоимость составила около $7,5 млрд. Чаще всего россияне применяли ракетные комплексы "Искандер". 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, разведка, агрессия, война России против Украины, ракеты, Bellingcat, ГУР Минобороны Украины, Христо Грозев
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