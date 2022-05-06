Грозев: Людей в РФ, которые запускают ракеты по Украине, не так много. Уверен, ГУР Минобороны проводит по ним определенные действия

"Я надеюсь, Украина разрабатывает планы, и не только на поле военных действий, но и на этом поле. Потому что людей, которые занимаются управлением этих ракет, не так много. И где бы они ни находились, я уверен, ГУР МО знает их местонахождение, и по ним тоже проводятся определенные оперативные действия", – сказал Грозев.
По его информации, за время войны с Украиной запас ракет в России значительно сократился: по оптимистическим для России оценкам – на 40%, по пессимистическим – на 80%.
"Поэтому они не могут [обстреливать] бесконечно. Но здесь даже одна дополнительная неделя [это много]", – сказал расследователь.
Он считает, что интенсивность обстрелов Украины снизится
"Есть узкие места в управлении этим опасным оружием, и я не могу поверить, что ваша разведка ими не занимается", – сказал расследователь.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным президента Украины Владимира Зеленского на 5 мая, за время войны российская армия выпустила по Украине 2014 ракет. Оценки Пентагона несколько выше. По состоянию на 3 мая, по данным министерства обороны США, Россия выпустила по Украине 2125 ракет.
На этой неделе количество обстрелов украинских городов российскими ракетами увеличилось. В частности, 4 мая российские оккупанты обстреляли минимум пять областей Украины: Черкасскую, Днепропетровскую, Киевскую, Николаевскую и Кировоградскую, – в ряде регионов силы противовоздушной обороны сбили ракеты.
За месяц, с конца февраля по 26 марта, по информации Forbes, Россия выпустила по Украине более 1300 ракет. Их общая стоимость составила около $7,5 млрд. Чаще всего россияне применяли ракетные комплексы "Искандер".