Грозев: Людей в РФ, которые запускают ракеты по Украине, не так много. Уверен, ГУР Минобороны проводит по ним определенные действия

Грозев: Есть узкие места в управлении этим опасным оружием, и я не могу поверить, что ваша разведка ими не занимается Фото: promoteukraine.org

"Я надеюсь, Украина разрабатывает планы, и не только на поле военных действий, но и на этом поле. Потому что людей, которые занимаются управлением этих ракет, не так много. И где бы они ни находились, я уверен, ГУР МО знает их местонахождение, и по ним тоже проводятся определенные оперативные действия", – сказал Грозев.

По его информации, за время войны с Украиной запас ракет в России значительно сократился: по оптимистическим для России оценкам – на 40%, по пессимистическим – на 80%.

"Поэтому они не могут [обстреливать] бесконечно. Но здесь даже одна дополнительная неделя [это много]", – сказал расследователь.

Он считает, что интенсивность обстрелов Украины снизится

"Есть узкие места в управлении этим опасным оружием, и я не могу поверить, что ваша разведка ими не занимается", – сказал расследователь.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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