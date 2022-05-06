Грозев: По пессимистическим прогнозам, запас ракет у РФ уменьшился на 40%, по оптимистическим – на 80%

"Я так понимаю, Россия может бесконечно долго сбрасывать ракеты на наши города и просто убивать людей"? – спросил Гордон.

"Я не думаю, что бесконечно. И здесь не только я это утверждаю. Утверждает английская разведка. По разным оценкам, количество крылатых ракет, которые находились в их распоряжении, уменьшилось (это самая оптимистическая оценка для России) только на 40%, а самая пессимистическая – примерно на 80%. Поэтому они не могут [обстреливать] бесконечно. Но здесь даже одна дополнительная неделя [это много]", – сказал Грозев.

Обстреливая города крылатыми ракетами, Россия совершает военные преступления, подчеркнул он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube