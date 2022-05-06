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Грозев: По пессимистическим прогнозам, запас ракет у РФ уменьшился на 40%, по оптимистическим – на 80%

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Грозев: Россия не может обстреливать Украину бесконечно
Грозев: Россия не может обстреливать Украину бесконечно
Скриншот: Редакция / YouTube

За время войны с Украиной запас ракет в России, которыми она обстреливает украинские города, значительно сократился. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев.

"Я так понимаю, Россия может бесконечно долго сбрасывать ракеты на наши города и просто убивать людей"? – спросил Гордон.

"Я не думаю, что бесконечно. И здесь не только я это утверждаю. Утверждает английская разведка. По разным оценкам, количество крылатых ракет, которые находились в их распоряжении, уменьшилось (это самая оптимистическая оценка для России) только на 40%, а самая пессимистическая – примерно на 80%. Поэтому они не могут [обстреливать] бесконечно. Но здесь даже одна дополнительная неделя [это много]", – сказал Грозев.

Обстреливая города крылатыми ракетами, Россия совершает военные преступления, подчеркнул он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

По данным президента Украины Владимира Зеленского на 5 мая, за время войны российская армия выпустила по Украине 2014 ракет. Оценки Пентагона несколько выше. По состоянию на 3 мая, по данным министерства обороны США, Россия выпустила по Украине 2125 ракет

На этой неделе количество обстрелов украинских городов российскими ракетами увеличилось. В частности, 4 мая российские оккупанты обстреляли минимум пять областей Украины: Черкасскую, Днепропетровскую, Киевскую, Николаевскую и Кировоградскую, – в ряде регионов силы противовоздушной обороны сбили ракеты. 

За месяц, с конца февраля по 26 марта, по информации Forbes, Россия выпустила по Украине более 1300 ракет. Их общая стоимость составила около $7,5 млрд. Чаще всего россияне применяли ракетные комплексы "Искандер". 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, Христо Грозев
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