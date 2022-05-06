Россия выпустила по Украине более 2 тыс. ракет – Зеленский

Зеленский о российских самолетах: Каждый из таких прилетов – это гибель наших людей, это разрушение нашей инфраструктуры Фото: president.gov.ua

"За время этой войны российская армия использовала против Украины уже 2014 ракет. Зафиксировано 2682 появления российских боевых самолетов в нашем небе. Каждый из таких прилетов – это гибель наших людей, это разрушение нашей инфраструктуры", – сказал Зеленский.

Он отметил, что если взять только медицинскую инфраструктуру, то с 24 февраля на сегодняшний день российские войска уничтожили или повредили уже почти 400 учреждений здравоохранения – больниц, роддомов, амбулаторий.

"Во временно оккупированных районах Украины на востоке и юге – просто катастрофическая ситуация с доступом к медицинским услугам и лекарствам. Не хватает даже самых простых препаратов. Россия принесла в Украину, в Европу такие проблемы, которые мы и представить не могли еще несколько месяцев назад", – сказал Зеленский.

По его словам, это практически полное отсутствие лечения для больных раком, крайне сложный или полностью отсутствующий доступ к инсулину для больных диабетом, невозможность провести хирургические операции и даже нехватка антибиотиков.

"Это последствия российской оккупации для части нашей земли, для части нашего народа, который мы должны освободить от захватчиков", – подчеркнул Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)