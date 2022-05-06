Россия выпустила по Украине более 2 тыс. ракет – Зеленский

"За время этой войны российская армия использовала против Украины уже 2014 ракет. Зафиксировано 2682 появления российских боевых самолетов в нашем небе. Каждый из таких прилетов – это гибель наших людей, это разрушение нашей инфраструктуры", – сказал Зеленский.
Он отметил, что если взять только медицинскую инфраструктуру, то с 24 февраля на сегодняшний день российские войска уничтожили или повредили уже почти 400 учреждений здравоохранения – больниц, роддомов, амбулаторий.
"Во временно оккупированных районах Украины на востоке и юге – просто катастрофическая ситуация с доступом к медицинским услугам и лекарствам. Не хватает даже самых простых препаратов. Россия принесла в Украину, в Европу такие проблемы, которые мы и представить не могли еще несколько месяцев назад", – сказал Зеленский.
По его словам, это практически полное отсутствие лечения для больных раком, крайне сложный или полностью отсутствующий доступ к инсулину для больных диабетом, невозможность провести хирургические операции и даже нехватка антибиотиков.
"Это последствия российской оккупации для части нашей земли, для части нашего народа, который мы должны освободить от захватчиков", – подчеркнул Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Одним из самых опасных видов российского оружия для украинцев остаются ракеты дальнего действия, и они еще есть у России, хотя производить новые она не сможет из-за санкций, говорил 18 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов. В частности, по его словам, у РФ осталось с советских времен множество "Точек-У". Он отметил, что в числе российского вооружения – и ракеты, полученные Россией от Украины в рамках разоружения по Будапештскому меморандуму.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр говорила 26 апреля, что РФ выпустила по Украине порядка 1300 ракет и "столько же примерно остается".
Через несколько дней она уточнила, что РФ использовала в войне против Украины почти 2 тыс. ракет. Маляр отметила, что иностранных комплектующих для ракет России хватит еще на несколько месяцев производства.
По данным Пентагона, с 24 февраля по 29 апреля российские оккупационные войска выпустили по Украине более 1950 ракет.