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Ранены 25 человек, повреждены сотни квартир, две школы, медучреждение. Последствия ракетного удара по Краматорску. Фоторепортаж

Вчера 22.59
Россия утром 5 мая нанесла ракетный удар по Краматорску Донецкой области. В результате атаки ранения получили 25 человек, погибших нет – своевременная эвакуация спасла сотни жизней, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Он подчеркнул, что это был целенаправленный удар по гражданским. Повреждены 810 квартир в 32 многоэтажках, шесть частных домов, две школы, детсад, медицинское учреждение, котельная, несколько предприятий и торговых заведений, написал он и опубликовал фото последствий удара. На снимках зафиксированы дома с выбитыми окнами и витринами, воронки от снарядов, разрушенные сооружения, а также местные жители, коммунальные службы, которые занимаются ликвидацией последствий. Кириленко призвал людей эвакуироваться из города.
Теги: Россия, Краматорск, эвакуация, раненые, ракеты, школы, квартира, Павел Кириленко
 

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