Ранены 25 человек, повреждены сотни квартир, две школы, медучреждение. Последствия ракетного удара по Краматорску. Фоторепортаж
Фото: Павло Кириленко / Facebook
Фото: Павло Кириленко / Facebook
Фото: Павло Кириленко / Facebook
Фото: Павло Кириленко / Facebook
Фото: Павло Кириленко / Facebook
Фото: Павло Кириленко / Facebook
Фото: Павло Кириленко / Facebook
Фото: Павло Кириленко / Facebook
Фото: Павло Кириленко / Facebook
Фото: Павло Кириленко / Facebook
Фото: Павло Кириленко / Facebook
Фото: Павло Кириленко / Facebook
Фото: Павло Кириленко / Facebook
Фото: Павло Кириленко / Facebook
Фото: Павло Кириленко / Facebook
Фото: Павло Кириленко / Facebook
Фото: Павло Кириленко / Facebook
Россия утром 5 мая нанесла ракетный удар по Краматорску
Донецкой области. В результате атаки ранения получили 25 человек, погибших нет – своевременная эвакуация спасла сотни жизней, сообщил
глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Он подчеркнул, что это был целенаправленный удар по гражданским. Повреждены 810 квартир в 32 многоэтажках, шесть частных домов, две школы, детсад, медицинское учреждение, котельная, несколько предприятий и торговых заведений, написал он и опубликовал фото последствий удара. На снимках зафиксированы дома с выбитыми окнами и витринами, воронки от снарядов, разрушенные сооружения, а также местные жители, коммунальные службы, которые занимаются ликвидацией последствий. Кириленко призвал людей эвакуироваться из города.