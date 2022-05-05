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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью ракетами обстреляли Краматорск, ранены не менее 25 гражданских. Видео

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Ракеты повредили девять жилых домов, школу и многочисленные объекты гражданской инфраструктуры Краматорска, отметил глава Донецкой ОВА
Ракеты повредили девять жилых домов, школу и многочисленные объекты гражданской инфраструктуры Краматорска, отметил глава Донецкой ОВА
Фото: Павло Кириленко / Facebook

Российские оккупационные войска в ночь на 5 мая обстреляли жилые кварталы и центр Краматорска Донецкой области. Об этом в Facebook сообщил мэр города Александр Гончаренко.

"Очередной ракетный обстрел Краматорска. Подло, ночью, по жилым районам и центральной части города. По меньшей мере, получили серьезные повреждения три пятиэтажки, школа, садик. Предварительно шесть раненых. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", – написал Гончаренко.

https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/529484848829440

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook уточнил, что в результате авиаракетного удара, нанесенного оккупантами по Краматорску, ранено по меньшей мере 25 гражданских, шестеро из них нуждаются в медицинской помощи в больнице.  

"Ракеты повредили девять жилых домов, школу и многочисленные объекты гражданской инфраструктуры, – отметил руководитель ОВА. – Не способны воевать с украинской армией, россияне продолжают воевать с нашими гражданскими".

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/539552464393979

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.

По данным британской разведки, российские войска, скорее всего, планируют захватить Краматорск и Северодонецк Луганской области.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Краматорск, Донецкая ОГА, раненые, больница, обстрелы, украинцы, война России против Украины, ракеты, разрушения, инфраструктура, Павел Кириленко, Александр Гончаренко
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