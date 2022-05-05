Оккупанты ночью ракетами обстреляли Краматорск, ранены не менее 25 гражданских. Видео

Ракеты повредили девять жилых домов, школу и многочисленные объекты гражданской инфраструктуры Краматорска, отметил глава Донецкой ОВА Фото: Павло Кириленко / Facebook

"Очередной ракетный обстрел Краматорска. Подло, ночью, по жилым районам и центральной части города. По меньшей мере, получили серьезные повреждения три пятиэтажки, школа, садик. Предварительно шесть раненых. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", – написал Гончаренко.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook уточнил, что в результате авиаракетного удара, нанесенного оккупантами по Краматорску, ранено по меньшей мере 25 гражданских, шестеро из них нуждаются в медицинской помощи в больнице.

"Ракеты повредили девять жилых домов, школу и многочисленные объекты гражданской инфраструктуры, – отметил руководитель ОВА. – Не способны воевать с украинской армией, россияне продолжают воевать с нашими гражданскими".

Война России против Украины. Главное (обновляется)