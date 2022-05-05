Оккупанты ночью ракетами обстреляли Краматорск, ранены не менее 25 гражданских. Видео

"Очередной ракетный обстрел Краматорска. Подло, ночью, по жилым районам и центральной части города. По меньшей мере, получили серьезные повреждения три пятиэтажки, школа, садик. Предварительно шесть раненых. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", – написал Гончаренко.
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook уточнил, что в результате авиаракетного удара, нанесенного оккупантами по Краматорску, ранено по меньшей мере 25 гражданских, шестеро из них нуждаются в медицинской помощи в больнице.
"Ракеты повредили девять жилых домов, школу и многочисленные объекты гражданской инфраструктуры, – отметил руководитель ОВА. – Не способны воевать с украинской армией, россияне продолжают воевать с нашими гражданскими".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.
По данным британской разведки, российские войска, скорее всего, планируют захватить Краматорск и Северодонецк Луганской области.