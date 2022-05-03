В Черном море находятся три российских носителя крылатых ракет. Неделю назад их было восемь – Минобороны

В акватории Черного моря сейчас находятся три носителя КРМБ типа "Калибр" с суммарным ракетным залпом до 20 ракет Фото: depositphotos.com

"Корабли Черноморского флота в акваториях Черного и Азовского морей продолжают наносить ракетные удары по территории Украины, выполнять задачи изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении. В акватории Черного моря сейчас находятся три носителя КРМБ типа "Калибр" с суммарным ракетным залпом до 20 ракет", – сказал он.

При этом на брифинге 25 апреля, опубликованном на YouTube-канале "Укринформа", Мотузяник говорил, что в Черном море находятся восемь носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" с суммарным ракетным залпом 58 ракет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)