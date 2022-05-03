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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черном море находятся три российских носителя крылатых ракет. Неделю назад их было восемь – Минобороны

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В акватории Черного моря сейчас находятся три носителя КРМБ типа "Калибр" с суммарным ракетным залпом до 20 ракет
В акватории Черного моря сейчас находятся три носителя КРМБ типа "Калибр" с суммарным ракетным залпом до 20 ракет
Фото: depositphotos.com

В Черном море сейчас находятся три российских носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", хотя еще неделю назад носителей было восемь. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге 2 мая, цитирует пресс-служба министерства.

"Корабли Черноморского флота в акваториях Черного и Азовского морей продолжают наносить ракетные удары по территории Украины, выполнять задачи изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении. В акватории Черного моря сейчас находятся три носителя КРМБ типа "Калибр" с суммарным ракетным залпом до 20 ракет", – сказал он.

При этом на брифинге 25 апреля, опубликованном на YouTube-канале "Укринформа", Мотузяник говорил, что в Черном море находятся восемь носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" с суммарным ракетным залпом 58 ракет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Черное море, Азовское море, Минобороны, Александр Мотузяник, война России против Украины, ракеты
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