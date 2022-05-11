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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ уже используют на фронте наступательное вооружение, полученное Украиной от союзников – Минобороны

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Украина вошла в период "ритмических поставок" вооружения из стран Запада, отметила Маляр
Украина вошла в период "ритмических поставок" вооружения из стран Запада, отметила Маляр
Скриншот: Укрінформ / YouTube

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать вооружение, которое Киеву предоставили союзники, в частности американские гаубицы.

Об этом 11 мая на брифинге, который транслировался на YouTube-канале агентства "Укрінформ", сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"На фронте, кроме [ПТРК] Javelin и [ПЗРК] Stinger, уже используют американские гаубицы калибра 155 мм. Идет процесс поступления западной бронетехники и другого оружия. Мы работаем над увеличением и ускорением темпов получения помощи, поскольку от этого зависит жизнь наших воинов… Огромное количество вооружения мы уже получили. Но сейчас мы вошли в период ритмических поставок вооружения Украине", – сказала она.

В то же время, подчеркнула Маляр, следует понимать, что "пока западное оружие поступит в таком количестве, чтобы уравновесить наши потенциалы и обеспечить наше преимущество" над российскими оккупантами, "пройдет определенное время".

Украинский военный эксперт Олег Жданов отметил в интервью "РБК-Украина", опубликованном 10 мая, что то вооружение, которое сегодня уже фактически поступает по ленд-лизу и в результате встречи министров обороны на военной базе США Рамштайн в ФРГ, – им, помимо поставки, нужно еще овладеть, а потом уже ставить в строй и воевать с его помощью. Только после этого можно оценить его влияние на ход боевых действий, добавил эксперт.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса будут продолжать поставлять Украине столько оружия, сколько будет нужно.

Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля. Вместе за два месяца полномасштабного вторжения РФ союзники Киева выделили на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.

10 мая Палата представителей одобрила проект закона, который предусматривает выделение около $40 млрд на помощь Украине (во время подготовки документа в Конгрессе сумму, предложенную президентом США Джо Байденом, увеличили). Теперь законопроект должен одобрить Сенат США, потом его передадут на подпись Байдену.

Теги: Россия, Украина, оружие, военные, Вооруженные силы Украины, вооружение, помощь, артиллерия, вторжение, бронетехника, Минобороны, ВСУ, Анна Маляр, война России против Украины, Javelin, брифинг, Stinger, ленд-лиз
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