ВСУ уже используют на фронте наступательное вооружение, полученное Украиной от союзников – Минобороны

Об этом 11 мая на брифинге, который транслировался на YouTube-канале агентства "Укрінформ", сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"На фронте, кроме [ПТРК] Javelin и [ПЗРК] Stinger, уже используют американские гаубицы калибра 155 мм. Идет процесс поступления западной бронетехники и другого оружия. Мы работаем над увеличением и ускорением темпов получения помощи, поскольку от этого зависит жизнь наших воинов… Огромное количество вооружения мы уже получили. Но сейчас мы вошли в период ритмических поставок вооружения Украине", – сказала она.

В то же время, подчеркнула Маляр, следует понимать, что "пока западное оружие поступит в таком количестве, чтобы уравновесить наши потенциалы и обеспечить наше преимущество" над российскими оккупантами, "пройдет определенное время".

Украинский военный эксперт Олег Жданов отметил в интервью "РБК-Украина", опубликованном 10 мая, что то вооружение, которое сегодня уже фактически поступает по ленд-лизу и в результате встречи министров обороны на военной базе США Рамштайн в ФРГ, – им, помимо поставки, нужно еще овладеть, а потом уже ставить в строй и воевать с его помощью. Только после этого можно оценить его влияние на ход боевых действий, добавил эксперт.

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