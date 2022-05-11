Жданов рассказал, когда ВСУ получат преимущество над российскими оккупантами

Такое мнение в интервью "РБК-Украина", опубликованном 10 мая, выразил украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
По его словам, если поступившее в Украину оружие и появилось на каком-то направлении, то там единичные образцы.
"То вооружение, которое сегодня уже фактически поступает по ленд-лизу и в результате встречи министров обороны на [военной] базе Рамштайн [в ФРГ], – им, помимо поставки, нужно еще овладеть, а потом уже ставить в строй и воевать с его помощью. Только после этого можно оценить его влияние", – отметил Жданов.
Украина начинает получать преимущество в техническом плане только сейчас, когда "Россия начала снимать вооружение с хранения", добавил эксперт.
"Потому что у нас еще пока старое советское вооружение, которое мы понемногу модернизировали, но это не была глубокая модернизация. А Россия сейчас переходит на старое советское вооружение без какой-либо модернизации. Пока у нас сейчас будет паритет по вооружению, – пояснил Жданов. – А вот когда наши войска придут с западным вооружением – тогда у нас будет преимущество в тактико-технических характеристиках, в огневых возможностях, в качествах. Тогда мы сможем говорить о каких-то активных действиях, в частности о наступательных".
Эксперт считает, что "это вопрос полутора-двух месяцев" – чтобы "все собрать в кучу, научить личный состав, сформировать из них подразделения, части и перебросить их на фронт".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса будут продолжать поставлять Украине столько оружия, сколько будет нужно.
Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля. Вместе за два месяца полномасштабного вторжения РФ союзники Киева выделили на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.
10 мая Палата представителей одобрила проект закона, который предусматривает выделение около $40 млрд на помощь Украине (во время подготовки документа в Конгрессе сумму, предложенную президентом США Джо Байденом, увеличили). Теперь законопроект должен одобрить Сенат США, потом его передадут на подпись Байдену.