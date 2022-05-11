Жданов рассказал, когда ВСУ получат преимущество над российскими оккупантами

Если поступившее в Украину западное оружие и появилось на каком-то направлении, то там единичные образцы, отметил Жданов Фото: defense.gov

Такое мнение в интервью "РБК-Украина", опубликованном 10 мая, выразил украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По его словам, если поступившее в Украину оружие и появилось на каком-то направлении, то там единичные образцы.

"То вооружение, которое сегодня уже фактически поступает по ленд-лизу и в результате встречи министров обороны на [военной] базе Рамштайн [в ФРГ], – им, помимо поставки, нужно еще овладеть, а потом уже ставить в строй и воевать с его помощью. Только после этого можно оценить его влияние", – отметил Жданов.

Украина начинает получать преимущество в техническом плане только сейчас, когда "Россия начала снимать вооружение с хранения", добавил эксперт.

"Потому что у нас еще пока старое советское вооружение, которое мы понемногу модернизировали, но это не была глубокая модернизация. А Россия сейчас переходит на старое советское вооружение без какой-либо модернизации. Пока у нас сейчас будет паритет по вооружению, – пояснил Жданов. – А вот когда наши войска придут с западным вооружением – тогда у нас будет преимущество в тактико-технических характеристиках, в огневых возможностях, в качествах. Тогда мы сможем говорить о каких-то активных действиях, в частности о наступательных".

Эксперт считает, что "это вопрос полутора-двух месяцев" – чтобы "все собрать в кучу, научить личный состав, сформировать из них подразделения, части и перебросить их на фронт".

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