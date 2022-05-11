ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жданов рассказал, когда ВСУ получат преимущество над российскими оккупантами

Если поступившее в Украину западное оружие и появилось на каком-то направлении, то там единичные образцы, отметил Жданов
Если поступившее в Украину западное оружие и появилось на каком-то направлении, то там единичные образцы, отметил Жданов
Фото: defense.gov

Вооружения, полученные Украиной от союзников, пока еще не изменили ход боевых действий в войне против РФ, об их влиянии можно будет говорить, когда на линии фронта появится бригада ВСУ, полностью оснащенная западным оружием.

Такое мнение в интервью "РБК-Украина", опубликованном 10 мая, выразил украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По его словам, если поступившее в Украину оружие и появилось на каком-то направлении, то там единичные образцы.

"То вооружение, которое сегодня уже фактически поступает по ленд-лизу и в результате встречи министров обороны на [военной] базе Рамштайн [в ФРГ], – им, помимо поставки, нужно еще овладеть, а потом уже ставить в строй и воевать с его помощью. Только после этого можно оценить его влияние", – отметил Жданов.

Украина начинает получать преимущество в техническом плане только сейчас, когда "Россия начала снимать вооружение с хранения", добавил эксперт.

"Потому что у нас еще пока старое советское вооружение, которое мы понемногу модернизировали, но это не была глубокая модернизация. А Россия сейчас переходит на старое советское вооружение без какой-либо модернизации. Пока у нас сейчас будет паритет по вооружению, – пояснил Жданов. – А вот когда наши войска придут с западным вооружением – тогда у нас будет преимущество в тактико-технических характеристиках, в огневых возможностях, в качествах. Тогда мы сможем говорить о каких-то активных действиях, в частности о наступательных".

Эксперт считает, что "это вопрос полутора-двух месяцев" – чтобы "все собрать в кучу, научить личный состав, сформировать из них подразделения, части и перебросить их на фронт".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса будут продолжать поставлять Украине столько оружия, сколько будет нужно.

Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля. Вместе за два месяца полномасштабного вторжения РФ союзники Киева выделили на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.

10 мая Палата представителей одобрила проект закона, который предусматривает выделение около $40 млрд на помощь Украине (во время подготовки документа в Конгрессе сумму, предложенную президентом США Джо Байденом, увеличили). Теперь законопроект должен одобрить Сенат США, потом его передадут на подпись Байдену.

Теги: Россия, Украина, оружие, военные, вооружение, помощь, вторжение, украинский военный, ВСУ, наступление, война России против Украины, Олег Жданов, интервью, встреча, войска, российские оккупанты, ленд-лиз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Спасенная волонтерами в Бородянке кошка по кличке Шафа вернется к прежним хозяевам, которые называют ее Глорией
Спасенная волонтерами в Бородянке кошка по кличке Шафа вернется к прежним хозяевам, которые называют ее Глорией
  Мика Ньютон о жизни родителей в США: У нас каждый день разговоры, что война скоро закончится и они вернутся. Никто не хочет оставаться
  Мика Ньютон о жизни родителей в США: У нас каждый день разговоры, что война скоро закончится и они вернутся. Никто не хочет оставаться
Новая жена Тигипко показала всех своих детей
Новая жена Тигипко показала всех своих детей
"Приближает победу, как может". Витвицкая заявила, что ее бывший муж пошел добровольцем в ВСУ
"Приближает победу, как может". Витвицкая заявила, что ее бывший муж пошел добровольцем в ВСУ
"Запрыгнула на мужа, как в кино. Невероятно по нему скучала". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук вернулась в Киев
"Запрыгнула на мужа, как в кино. Невероятно по нему скучала". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук вернулась в Киев
  Чмерковский: Я никогда не перестану любить Америку, но знаю, где мои корни, и жду момента, когда смогу привезти сына в Украину
  Чмерковский: Я никогда не перестану любить Америку, но знаю, где мои корни, и жду момента, когда смогу привезти сына в Украину
Осадчая показала объятия с мужем в Киеве
Осадчая показала объятия с мужем в Киеве
"На Лорак похожа". Невеста экс-супруга Ани Лорак снялась без бюстгальтера
"На Лорак похожа". Невеста экс-супруга Ани Лорак снялась без бюстгальтера
"Запомните: я украинец. И другой Родины у меня нет". Бедняков ответил на обвинения россиян
"Запомните: я украинец. И другой Родины у меня нет". Бедняков ответил на обвинения россиян
Музыканты Kalush Orchestra рассказали, что сделают со своей наградой в случае победы на "Евровидении 2022"
Музыканты Kalush Orchestra рассказали, что сделают со своей наградой в случае победы на "Евровидении 2022"
"Знай, что нет в мире красивее, чем ты!" Полякова прокомментировала образ Астафьевой "для поднятия боевого духа ВСУ"
"Знай, что нет в мире красивее, чем ты!" Полякова прокомментировала образ Астафьевой "для поднятия боевого духа ВСУ"
  "Давайте не забывать, что в Украине война". Представители Исландии и Литвы выступили в поддержку Украины на "Евровидении 2022". Видео
  "Давайте не забывать, что в Украине война". Представители Исландии и Литвы выступили в поддержку Украины на "Евровидении 2022". Видео
"Ой, милашки", "Близнецы!" Хайек показала 14-летнюю дочь. Видео
"Ой, милашки", "Близнецы!" Хайек показала 14-летнюю дочь. Видео
"На этот раз я превзошла саму себя". Фанатка родила на концерте группы Metallica в Бразилии
"На этот раз я превзошла саму себя". Фанатка родила на концерте группы Metallica в Бразилии
Киркоров приехал на "Евровидение 2022", несмотря на отстранение России. Фото
Киркоров приехал на "Евровидение 2022", несмотря на отстранение России. Фото
"Боже, какой ужас", "Шлендра и долбодятел". Королева и Тарзан надели на себя советскую символику
"Боже, какой ужас", "Шлендра и долбодятел". Королева и Тарзан надели на себя советскую символику
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Разумков показал совместное фото с матерью – известной театральной и киноактрисой (230758)
2
Экс-супруг Ани Лорак показал застолье с родственниками и новой невестой в Турции (85445)
3
"Раскладушка чертова", "Лечись, алкобройлер!" Волочкова, посоветовавшая россиянам пить, возмутила сеть шпагатом с верхнего ракурса (67140)
4
Кондратюк о замалчивающей войну Паперной: Как Сумская может отвечать за то, что делает ее дочь? Единственное – полностью разорвать отношения (60072)
5
"Назло всем врагам и на радость друзьям". Юрий Луценко сообщил о пополнении в семье (41160)
6
"Когда в спальню Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие". Кондратюк написал биографию Путина (39781)
7
"Это ее история, и я к ней отношения не имею". Сын Повалий высказался о матери, которая спела "Пісню про рушник" российским оккупантам в Кремле (29956)
8
"Это уже не описывается словом "п...здец". В Украине призвали лишить Повалий гражданства после ее выступления перед российскими оккупантами (27437)
 
 
 
 