Кулеба о поисках оружия для Украины до полномасштабного вторжения РФ: Мы все потеряли время

По словам Кулебы, если бы Украину с самого начала "услышали" по поводу всего оружия, которое ей было нужно, и "если бы нам не приходилось часами и днями объяснять партнерам в Европе и в США, почему нам нужно именно это оружие, а не другое", Украина уже получила бы его, обучила специалистов и "ситуация на местах была бы совсем другой, было бы намного лучше".

"Именно здесь мы все потеряли время и позволили [президенту РФ Владимиру] Путину получить то, чего у него быть не должно", – добавил он.

По словам Кулебы, "поворотный момент", который убедил Запад усилить поддержку, наступил в значительной степени благодаря военным достижениям Украины.

Также министр заявил, что, несмотря на ранние поставки комплексов Javelin и Stinger, США потратили недели, изучая старые запасы советского оружия по всему миру, чтобы понять, что они могут отправить Украине.

"И тогда они, наконец, пришли к выводу, что эти [запасы] почти пусты. В ближайшее время в Украине буквально закончатся оружие и боеприпасы. Так что пришлось менять всю логику с "давайте отдадим им все, что у вас есть на складах [с] советских времен" на "мы должны начать переход Украины на западное оружие", – сказал министр.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в комментарии Politico заявил, что военная помощь США для Украины "не основывалась на каких-либо признаках способности или готовности Украины противостоять вторжению России".

"Вместо этого помощь была определена на основе оценки ближайших потребностей Украины, в том числе путем тесных консультаций с правительством Украины", – сказал он.