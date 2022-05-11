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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба о поисках оружия для Украины до полномасштабного вторжения РФ: Мы все потеряли время

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По словам Кулебы, "поворотный момент", который убедил Запад усилить поддержку, наступил в значительной степени благодаря военным достижениям Украины
По словам Кулебы, "поворотный момент", который убедил Запад усилить поддержку, наступил в значительной степени благодаря военным достижениям Украины
Фото: EPA

Если бы партнеры сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину предоставили все необходимое оружие, Украина не потеряла бы столько времени. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Politico, которое вышло 11 мая.

По словам Кулебы, если бы Украину с самого начала "услышали" по поводу всего оружия, которое ей было нужно, и "если бы нам не приходилось часами и днями объяснять партнерам в Европе и в США, почему нам нужно именно это оружие, а не другое", Украина уже получила бы его, обучила специалистов и "ситуация на местах была бы совсем другой, было бы намного лучше".

"Именно здесь мы все потеряли время и позволили [президенту РФ Владимиру] Путину получить то, чего у него быть не должно", – добавил он.

По словам Кулебы, "поворотный момент", который убедил Запад усилить поддержку, наступил в значительной степени благодаря военным достижениям Украины.

Также министр заявил, что, несмотря на ранние поставки комплексов Javelin и Stinger, США потратили недели, изучая старые запасы советского оружия по всему миру, чтобы понять, что они могут отправить Украине.

"И тогда они, наконец, пришли к выводу, что эти [запасы] почти пусты. В ближайшее время в Украине буквально закончатся оружие и боеприпасы. Так что пришлось менять всю логику с "давайте отдадим им все, что у вас есть на складах [с] советских времен" на "мы должны начать переход Украины на западное оружие", – сказал министр.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в комментарии Politico заявил, что военная помощь США для Украины "не основывалась на каких-либо признаках способности или готовности Украины противостоять вторжению России".

"Вместо этого помощь была определена на основе оценки ближайших потребностей Украины, в том числе путем тесных консультаций с правительством Украины", – сказал он. 

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса будут продолжать поставлять Украине оружие столько, сколько будет нужно.

Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

Вместе за два месяца полномасштабного вторжения РФ союзники Киева выделили на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.

28 апреля администрация президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис запросила у Конгресса дополнительное финансирование на предоставление Украине гуманитарной, экономической помощи и помощи в сфере безопасности в размере $33 млрд. В рамках военной помощи Украине хотят предоставить больше артиллерии, бронированных машин, противотанковых систем, отметил Байден.

9 мая Байден призвал Конгресс ускорить одобрение пакета помощи для Украины"Я призываю Конгресс немедленно принять законопроект о дополнительном финансировании Украины и передать его мне на стол в ближайшие несколько дней", – сказал он.

10 мая Палата представителей одобрила проект закона, который предусматривает выделение около $40 млрд на помощь Украине (во время подготовки документа в Конгрессе сумму, предложенную Байденом, увеличили)Теперь законопроект должен одобрить Сенат США, потом его передадут на подпись Байдену.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: оружие, военная помощь, Дмитрий Кулеба, война России против Украины
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