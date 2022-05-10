Аренда техники, производство нового оружия, обучение ВСУ и меньше бюрократии. Ермак рассказал о деталях ленд-лиза для Украины

Ермак отметил, что ленд-лиз – "сигнал для всех народов мира, что Украина победит, и каждый должен сделать для нее все, что может" Фото: ЕРА

Глава ОП отметил, что закон предусматривает заключение межправительственных договоров о передаче в аренду или в долг с отсроченной оплатой за использование вооружений военно-промышленного комплекса США. Сотрудничество в рамках ленд-лиза будет регулироваться этими договорами. Закон рассчитан на 2022-й и 2023 годы.

"Мы получим высокотехнологичное и эффективное оружие, поставки которого будут сопровождаться обучением наших бойцов ВСУ. И главное – закон о ленд-лизе позволяет президенту США не согласовывать помощь каждый раз с Конгрессом. Это значительно ускорит получение вооружений и другой необходимой помощи", – отметил глава ОП.

Ермак подчеркнул, что ленд-лиз – это не только об оружии. Во время Второй мировой войны США направляли в СССР не только танки и самолеты, но и станки, локомотивы, бронесталь, консервы. Сейчас тоже возможно получение другой помощи, включая необходимые Украине материалы.

Также ленд-лиз предполагает развертывание военных, логистических и промышленных мощностей – как в США, так и в Украине. Американский оборонно-промышленный комплекс запустит производство новой техники и оружия для нужд Украины, сообщил Ермак.

В рамках ленд-лиза Украина будет формировать перечень потребностей, в частности необходимого оружия, а также сотрудничать с американскими союзниками по его поставке.

"И мы точно расширим арсенал современных вооружений и количество воинов, которые будут владеть этим оружием. Армия станет еще сильнее, а победа – ближе", – отметил Ермак.

По его словам, на дипломатическом уровне ленд-лиз "является сигналом для всех народов мира, что Украина победит, и каждый должен сделать для нее все, что может".

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