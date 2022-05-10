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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Аренда техники, производство нового оружия, обучение ВСУ и меньше бюрократии. Ермак рассказал о деталях ленд-лиза для Украины

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Ермак отметил, что ленд-лиз "сигнал для всех народов мира, что Украина победит, и каждый должен сделать для нее все, что может"
Ермак отметил, что ленд-лиз – "сигнал для всех народов мира, что Украина победит, и каждый должен сделать для нее все, что может"
Фото: ЕРА

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что даст Украине закон о ленд-лизе, который 9 мая подписал президент США Джо Байден. Сообщение Ермак опубликовал в Facebook.

Глава ОП отметил, что закон предусматривает заключение межправительственных договоров о передаче в аренду или в долг с отсроченной оплатой за использование вооружений военно-промышленного комплекса США. Сотрудничество в рамках ленд-лиза будет регулироваться этими договорами. Закон рассчитан на 2022-й и 2023 годы.

"Мы получим высокотехнологичное и эффективное оружие, поставки которого будут сопровождаться обучением наших бойцов ВСУ. И главное – закон о ленд-лизе позволяет президенту США не согласовывать помощь каждый раз с Конгрессом. Это значительно ускорит получение вооружений и другой необходимой помощи", – отметил глава ОП.

Ермак подчеркнул, что ленд-лиз – это не только об оружии. Во время Второй мировой войны США направляли в СССР не только танки и самолеты, но и станки, локомотивы, бронесталь, консервы. Сейчас тоже возможно получение другой помощи, включая необходимые Украине материалы.

Также ленд-лиз предполагает развертывание военных, логистических и промышленных мощностей – как в США, так и в Украине. Американский оборонно-промышленный комплекс запустит производство новой техники и оружия для нужд Украины, сообщил Ермак.

В рамках ленд-лиза Украина будет формировать перечень потребностей, в частности необходимого оружия, а также сотрудничать с американскими союзниками по его поставке.

"И мы точно расширим арсенал современных вооружений и количество воинов, которые будут владеть этим оружием. Армия станет еще сильнее, а победа – ближе", – отметил Ермак.

По его словам, на дипломатическом уровне ленд-лиз "является сигналом для всех народов мира, что Украина победит, и каждый должен сделать для нее все, что может".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4972639889456520&id=100001316744918

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Закон о ленд-лизе Байден подписал 9 мая.

Полное название документа – Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 ("Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине от 2022 года"). В нем сказано, что президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить их гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России.

Согласно тексту закона, не позднее чем через 60 дней после вступления в силу закона о ленд-лизе, президент США должен установить ускоренный порядок доставки вооружения Украине.

Шесть американских сенаторов из Демократической и Республиканской партий США внесли законопроект о поставках Украине вооружения по ленд-лизу еще в январе 2022 года, на фоне наращивания российских войск у границы Украины. Его одобрили обе палаты Конгресса США.

США также предоставляют военную помощь Украине по другим процедурам. 6 мая Белый дом объявил о предоставлении Украине нового, девятого пакета помощи в размере $150 млн. Таким образом, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину военная помощь США составила около $3,8 млрд.

Теги: США, оружие, Джо Байден, вооружение, военная помощь, война России против Украины, Андрей Ермак, сотрудничество, ленд-лиз
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