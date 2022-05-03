"Или смерть". Зеленский назвал две причины, которые оправдывают отсутствие нардепа в Раде

Об этом глава государства заявил 3 мая, выступая впервые после вторжения РФ в парламенте Украины. Текст речи Зеленского опубликовал Офис президента.

"Сейчас отсутствие депутата оправдывают только две вещи: его работа за границей либо в регионах ради интересов нашего государства или его смерть ради интересов государства. Другое для Украины не представляет сегодня никакого интереса. Другое ей не нужно, другого в ней не будет! Другое идет вслед за российским военным кораблем!" – сказал президент.

Зеленский призвал нардепов не тратить времени на "лишние законы".

"Есть важные приоритеты для государства… Мне кажется, что законы должны быть своевременными, как ленд-лиз. Точными, как наша [ПТРК] "Стугна" и [ударный БПЛА] Bayraktar. И приносить пользу, как [ракеты] "Нептун". И славу, как наша армия. И быть такими, как народ Украины, который войдет в историю!" – резюмировал глава государства.

Зеленский выступал в Раде после видеообращения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Глава правительства Соединенного Королевства, в частности, заявил, что уверен в победе Украины в войне против РФ. Премьер Великобритании также объявил о новом пакете поддержки Украины на £300 млн.

Зеленский поблагодарил Великобританию за военную и гуманитарную помощь Киеву, а также за введенные против РФ санкции и содействие в расследовании военных преступлений России в Украине.

Война России против Украины. Главное (обновляется)