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"Или смерть". Зеленский назвал две причины, которые оправдывают отсутствие нардепа в Раде

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Зеленский призвал нардепов не тратить времени на "лишние законы"
Зеленский призвал нардепов не тратить времени на "лишние законы"
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назвал две причины, которые во время войны против РФ оправдывают отсутствие народного депутата в Верховной Раде.

Об этом глава государства заявил 3 мая, выступая впервые после вторжения РФ в парламенте Украины. Текст речи Зеленского опубликовал Офис президента.

"Сейчас отсутствие депутата оправдывают только две вещи: его работа за границей либо в регионах ради интересов нашего государства или его смерть ради интересов государства. Другое для Украины не представляет сегодня никакого интереса. Другое ей не нужно, другого в ней не будет! Другое идет вслед за российским военным кораблем!" – сказал президент.

Зеленский призвал нардепов не тратить времени на "лишние законы".

"Есть важные приоритеты для государства… Мне кажется, что законы должны быть своевременными, как ленд-лиз. Точными, как наша [ПТРК] "Стугна" и [ударный БПЛА] Bayraktar. И приносить пользу, как [ракеты] "Нептун". И славу, как наша армия. И быть такими, как народ Украины, который войдет в историю!" – резюмировал глава государства.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/389641409752230/

Зеленский выступал в Раде после видеообращения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Глава правительства Соединенного Королевства, в частности, заявил, что уверен в победе Украины в войне против РФ. Премьер Великобритании также объявил о новом пакете поддержки Украины на £300 млн.

Зеленский поблагодарил Великобританию за военную и гуманитарную помощь Киеву, а также за введенные против РФ санкции и содействие в расследовании военных преступлений России в Украине.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За день до полномасштабного военного вторжения РФ, 23 февраля Верховная Рада Украины перешла в режим работы в условиях чрезвычайного положения.

Спикер парламента Руслан Стефанчук сообщил в интервью "РБК-Украина", которое вышло 25 апреля, что около 10 нардепов покинули Украину за несколько дней до нападения РФ и не вернулись. "В основном все они из одной политической силы, деятельность ее фракции недавно была приостановлена в Верховной Раде – имею в виду "Оппозиционную платформу – За жизнь", – уточнил Стефанчук.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, смерть, армия, депутаты, народные депутаты, нападение, Владимир Зеленский, парламент, закон, война России против Украины, Нептун, Стугна, президент, работа, деятельность, нардеп, Bayraktar, ленд-лиз
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