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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Стефанчук: Около 10 нардепов за несколько дней до полномасштабного вторжения РФ уехали из Украины и не возвращаются

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Стефанчук отметил, что есть депутаты, которые находятся в командировках
Стефанчук отметил, что есть депутаты, которые находятся в командировках
Фото: rada.gov.ua

Около 10 нардепов покинули Украину за несколько дней до полномасштабного вторжения РФ и не вернулись. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью "РБК-Украина", которое вышло 25 апреля.

Он отметил, что есть депутаты, которые находятся в командировках и представляют Украину в парламентских ассамблеях НАТО и Совета Европы.

"А есть депутаты, которые еще за несколько дней до войны покинули территорию Украины и по тем или иным причинам не возвращаются. Таких депутатов примерно 10. В основном все они из одной политической силы, деятельность ее фракции недавно была приостановлена в Верховной Раде – имею в виду "Оппозиционную платформу – За жизнь". Фамилии этих людей уже появлялись в прессе", – заявил Стефанчук.

Политик рассказал, что законодательство не предусматривает ответственность для таких нардепов.

"Но я думаю, что каждый гражданин сам даст политическую оценку тем депутатам, которые рассказывали, что они за мир или, наоборот, что они "ястребы войны", такие якобы смелые. А вместо этого – первыми бежали из страны. Я убежден, что таким народным депутатам не должно быть места в следующем парламенте", – подчеркнул глава парламента.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ его называют "спецоперацией".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, граница, народные депутаты, война России против Украины, Руслан Стефанчук
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