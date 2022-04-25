Стефанчук: Около 10 нардепов за несколько дней до полномасштабного вторжения РФ уехали из Украины и не возвращаются

Стефанчук отметил, что есть депутаты, которые находятся в командировках Фото: rada.gov.ua

Он отметил, что есть депутаты, которые находятся в командировках и представляют Украину в парламентских ассамблеях НАТО и Совета Европы.

"А есть депутаты, которые еще за несколько дней до войны покинули территорию Украины и по тем или иным причинам не возвращаются. Таких депутатов примерно 10. В основном все они из одной политической силы, деятельность ее фракции недавно была приостановлена в Верховной Раде – имею в виду "Оппозиционную платформу – За жизнь". Фамилии этих людей уже появлялись в прессе", – заявил Стефанчук.

Политик рассказал, что законодательство не предусматривает ответственность для таких нардепов.

"Но я думаю, что каждый гражданин сам даст политическую оценку тем депутатам, которые рассказывали, что они за мир или, наоборот, что они "ястребы войны", такие якобы смелые. А вместо этого – первыми бежали из страны. Я убежден, что таким народным депутатам не должно быть места в следующем парламенте", – подчеркнул глава парламента.

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