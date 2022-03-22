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Избранный в политсовет член "Слуги народа" выехал в Россию за несколько дней до вторжения – СМИ

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По информации от российских и украинских пограничников, Слюсарев выехал из Украины 18 февраля
По информации от российских и украинских пограничников, Слюсарев выехал из Украины 18 февраля
Фото: dpsu.gov.ua

Член партии "Слуга народа" Вадим Слюсарев, которого называют одним из кураторов партии в Харьковской области, 18 февраля уехал из Украины в Российскую Федерацию. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на данные базы российской пограничной службы, оказавшиеся в распоряжении издания.

По данным базы от 18 февраля, Слюсарев въехал в Россию на авто через КПП "Нехотеевка". Целью указано "временное проживание".

Фото: pravda.com
Фото: pravda.com

26 февраля, на третий день полномасштабного вторжения России, Слюсарев стал на учет, отметив запланированную дату выезда 26 февраля 2022 года. Хотя в момент пересечения границы в базе был указан период пребывания до 10 марта.

Фото: pravda.com
Фото: pravda.com

Согласно данным, полученным от украинских пограничников, Слюсарев выехал из Украины 18 февраля в 17.16 через пропускной пункт "Гоптовка" на автомобиле BMW вместе с гражданином Украины Вадимом Беличенко. Беличенко на BMW вернулся на территорию Украины через несколько минут – в 17.34.

Также, по данным пограничной службы РФ, Слюсарев посещал страну в 2019, 2020 и 2021 годах.

Контекст:

13 марта состоялся съезд партии "Слуга народа". На нем, в частности, присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, заявивший, что партия постепенно очищается от случайных людей и засланных казачков.

Партия утвердила новую редакцию устава партии и создала в своей структуре политический совет. В него, в частности, был избран Вадим Слюсарев, однако, как пояснили в партии "Украинской правде", "поскольку он не предоставил соответствующий пакет документов, то фактически он не вошел в руководящий состав партии".

В 2020 году на сайте партии Слуга народа Слюсарев упоминался как член совета харьковской областной партийной организации. "Украинская правда" отмечает, что эта страница была удалена с официального сайта партии "Слуга народа" после публикации новости об отъезде Слюсарева в РФ. 

Как пишет "Чесно", Слюсарев был руководителем департамента персонала внутренней безопасности Государственной пограничной службы Украины. В 2006–2012 годах он был помощником народного депутата V и VI созывов от Партии регионов Артема Пшонки.

Также Слюсарев фигурировал в расследовании проекта "Схемы" ("Радіо Свобода" и "UA:Перший") как "серый кардинал" мажоритарщиков от партии "Слуга народа" в Харьковской области.

По данным главного редактора издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, у семьи Слюсарева есть бизнес в оккупированном Крыму, а сам политик за последние три года летал на самолете из Российской Федерации 20 раз.

Теги: граница, Госпогранслужба, народные депутаты, пограничники, война России против Украины, Слуга народа
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