Избранный в политсовет член "Слуги народа" выехал в Россию за несколько дней до вторжения – СМИ

По данным базы от 18 февраля, Слюсарев въехал в Россию на авто через КПП "Нехотеевка". Целью указано "временное проживание".
26 февраля, на третий день полномасштабного вторжения России, Слюсарев стал на учет, отметив запланированную дату выезда 26 февраля 2022 года. Хотя в момент пересечения границы в базе был указан период пребывания до 10 марта.
Согласно данным, полученным от украинских пограничников, Слюсарев выехал из Украины 18 февраля в 17.16 через пропускной пункт "Гоптовка" на автомобиле BMW вместе с гражданином Украины Вадимом Беличенко. Беличенко на BMW вернулся на территорию Украины через несколько минут – в 17.34.
Также, по данным пограничной службы РФ, Слюсарев посещал страну в 2019, 2020 и 2021 годах.
13 марта состоялся съезд партии "Слуга народа". На нем, в частности, присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, заявивший, что партия постепенно очищается от случайных людей и засланных казачков.
Партия утвердила новую редакцию устава партии и создала в своей структуре политический совет. В него, в частности, был избран Вадим Слюсарев, однако, как пояснили в партии "Украинской правде", "поскольку он не предоставил соответствующий пакет документов, то фактически он не вошел в руководящий состав партии".
В 2020 году на сайте партии Слуга народа Слюсарев упоминался как член совета харьковской областной партийной организации. "Украинская правда" отмечает, что эта страница была удалена с официального сайта партии "Слуга народа" после публикации новости об отъезде Слюсарева в РФ.
Как пишет "Чесно", Слюсарев был руководителем департамента персонала внутренней безопасности Государственной пограничной службы Украины. В 2006–2012 годах он был помощником народного депутата V и VI созывов от Партии регионов Артема Пшонки.
Также Слюсарев фигурировал в расследовании проекта "Схемы" ("Радіо Свобода" и "UA:Перший") как "серый кардинал" мажоритарщиков от партии "Слуга народа" в Харьковской области.
По данным главного редактора издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, у семьи Слюсарева есть бизнес в оккупированном Крыму, а сам политик за последние три года летал на самолете из Российской Федерации 20 раз.