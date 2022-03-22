Избранный в политсовет член "Слуги народа" выехал в Россию за несколько дней до вторжения – СМИ

По информации от российских и украинских пограничников, Слюсарев выехал из Украины 18 февраля Фото: dpsu.gov.ua

По данным базы от 18 февраля, Слюсарев въехал в Россию на авто через КПП "Нехотеевка". Целью указано "временное проживание".

Фото: pravda.com

26 февраля, на третий день полномасштабного вторжения России, Слюсарев стал на учет, отметив запланированную дату выезда 26 февраля 2022 года. Хотя в момент пересечения границы в базе был указан период пребывания до 10 марта.

Фото: pravda.com

Согласно данным, полученным от украинских пограничников, Слюсарев выехал из Украины 18 февраля в 17.16 через пропускной пункт "Гоптовка" на автомобиле BMW вместе с гражданином Украины Вадимом Беличенко. Беличенко на BMW вернулся на территорию Украины через несколько минут – в 17.34.

Также, по данным пограничной службы РФ, Слюсарев посещал страну в 2019, 2020 и 2021 годах.