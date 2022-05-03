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Великобритания вместе с Украиной приближает эпоху, где царит мир – Зеленский

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Зеленский (на трибуне): Не страшно, когда против тебя злой враг, если рядом с тобой хороший друг. Такой, как Великобритания и Джонсон (на экране)
Зеленский (на трибуне): Не страшно, когда против тебя злой враг, если рядом с тобой хороший друг. Такой, как Великобритания и Джонсон (на экране)
Фото: president.gov.ua

Великобритания вместе с Украиной приближает эпоху, где царит мир, и готова стать гарантом безопасности Украинского государства.

Об этом 3 мая в ходе первого выступления после начала войны в Верховной Раде заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Текст его речи опубликовал Офис президента.

Зеленский напомнил, что 8 октября 2020 года Украина и Великобритания стали стратегическими партнерами, а за почти 10 недель после полномасштабного военного вторжения РФ в Украину обе страны "прошли путь от партнеров до друзей и братьев".

"24 февраля 2022 года доказало: наше партнерство – не на бумаге. Наше партнерство – на поле битвы. Сражение за общие идеалы и общее будущее… Эти почти 10 недель доказали: не страшно, когда против тебя злой враг, если рядом с тобой хороший друг. Такой, как Великобритания и [премьер-министр] Борис Джонсон. И эти слова – не лесть, не любезность, это – реальность", – сказал Зеленский.

Украина и Великобритания вместе каждый день "ради одного мгновения – первой секунды победы" и наступления мира, отметил глава государства.

"Мы на связи. Каждый день. Если у нас нет разговора сегодня, это значит только одно: мы заняты тем, о чем договорились во время разговора вчера. И так почти все эти недели, все это сложное время. Ради одной цели, ради одного мгновения – первой секунды победы. И ради одной эпохи – эпохи, где царит мир. В Украине, а значит, и в Европе, а значит, в мире", – подчеркнул Зеленский.

Он уверен, что гарантии Великобритании "никогда не будут формальностью для Украины".

Зеленский во время выступления поблагодарил Великобританию за поставки оружия и техники для украинских военных, помощь украинским переселенцам, предоставляемую макрофинансовую помощь, намерение участвовать в послевоенном восстановлении Киева и Киевской области, введенные против России санкции и содействие в расследовании военных преступлений РФ в Украине.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/389641409752230/

Зеленский выступал в Раде после видеообращения Джонсона. Глава правительства Великобритании заявил, что уверен в победе Украины в войне против РФ. Премьер Соединенного Королевства также объявил о новом пакете поддержки Украины на £300 млн.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля. Вместе с 24 февраля они выделили на укрепление обороноспособности Украине более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.

9 апреля Джонсон провел встречу с Зеленским в Киеве. По итогам разговора с Зеленским премьер Великобритании заявил о новом пакете финансовой и военной помощи Украине. В частности, в нее вошли 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов, отметил Джонсон.

30 апреля после телефонного разговора с Зеленским Джонсон заявил, что Великобритания "будет продолжать оказывать военную и гуманитарную помощь, чтобы предоставить украинцам оборудование, необходимое для самообороны".

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, оружие, Великобритания, санкции, правительство, вооружение, оборона, помощь, переселенцы, Борис Джонсон, расследование, Владимир Зеленский, украинцы, война России против Украины, президент, безопасность, премьер-министр
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