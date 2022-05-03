Великобритания вместе с Украиной приближает эпоху, где царит мир – Зеленский

Зеленский (на трибуне): Не страшно, когда против тебя злой враг, если рядом с тобой хороший друг. Такой, как Великобритания и Джонсон (на экране) Фото: president.gov.ua

Об этом 3 мая в ходе первого выступления после начала войны в Верховной Раде заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Текст его речи опубликовал Офис президента.

Зеленский напомнил, что 8 октября 2020 года Украина и Великобритания стали стратегическими партнерами, а за почти 10 недель после полномасштабного военного вторжения РФ в Украину обе страны "прошли путь от партнеров до друзей и братьев".

"24 февраля 2022 года доказало: наше партнерство – не на бумаге. Наше партнерство – на поле битвы. Сражение за общие идеалы и общее будущее… Эти почти 10 недель доказали: не страшно, когда против тебя злой враг, если рядом с тобой хороший друг. Такой, как Великобритания и [премьер-министр] Борис Джонсон. И эти слова – не лесть, не любезность, это – реальность", – сказал Зеленский.

Украина и Великобритания вместе каждый день "ради одного мгновения – первой секунды победы" и наступления мира, отметил глава государства.

"Мы на связи. Каждый день. Если у нас нет разговора сегодня, это значит только одно: мы заняты тем, о чем договорились во время разговора вчера. И так почти все эти недели, все это сложное время. Ради одной цели, ради одного мгновения – первой секунды победы. И ради одной эпохи – эпохи, где царит мир. В Украине, а значит, и в Европе, а значит, в мире", – подчеркнул Зеленский.

Он уверен, что гарантии Великобритании "никогда не будут формальностью для Украины".

Зеленский во время выступления поблагодарил Великобританию за поставки оружия и техники для украинских военных, помощь украинским переселенцам, предоставляемую макрофинансовую помощь, намерение участвовать в послевоенном восстановлении Киева и Киевской области, введенные против России санкции и содействие в расследовании военных преступлений РФ в Украине.

Зеленский выступал в Раде после видеообращения Джонсона. Глава правительства Великобритании заявил, что уверен в победе Украины в войне против РФ. Премьер Соединенного Королевства также объявил о новом пакете поддержки Украины на £300 млн.

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