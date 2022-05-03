Зеленский впервые за время войны выступил в Раде. Его приветствовали аплодисментами стоя

Он отметил, что перед Зеленским к парламенту Украины обратился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Борис Джонсон обратился к Верховной Раде. Ему ответил и впервые с начала войны выступил перед Верховной Радой Владимир Зеленский. Помимо слов поддержки и нового пакета военной помощи, включающего ракеты, радары контрбатарейной борьбы, премьер-министр Соединенного Королевства сказал главное: Украина победит!" – написал Гончаренко.
Как видно на видео, опубликованном в Telegram нардепом от "Голоса" Ярославом Железняком, Зеленского в Раде встречали аплодисментами стоя.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За день до полномасштабного военного вторжения РФ Верховная Рада Украины перешла в режим работы в условиях чрезвычайного положения.
Джонсон стал первым мировым лидером, выступившим (по видеосвязи) в Верховной Раде с начала войны РФ против Украины, сообщается на сайте правительства Великобритании.