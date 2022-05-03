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Зеленский впервые за время войны выступил в Раде. Его приветствовали аплодисментами стоя

Зеленский впервые после полномасштабного вторжения РФ выступил перед Верховной Радой, отметил Гончаренко
Зеленский впервые после полномасштабного вторжения РФ выступил перед Верховной Радой, отметил Гончаренко
Фото: Yulia Klymenko / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский впервые после полномасштабного вторжения РФ, которое началось 24 февраля, выступил перед Верховной Радой. Об этом 3 мая в Telegram сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Он отметил, что перед Зеленским к парламенту Украины обратился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Борис Джонсон обратился к Верховной Раде. Ему ответил и впервые с начала войны выступил перед Верховной Радой Владимир Зеленский. Помимо слов поддержки и нового пакета военной помощи, включающего ракеты, радары контрбатарейной борьбы, премьер-министр Соединенного Королевства сказал главное: Украина победит!" – написал Гончаренко.

Как видно на видео, опубликованном в Telegram нардепом от "Голоса" Ярославом Железняком, Зеленского в Раде встречали аплодисментами стоя.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За день до полномасштабного военного вторжения РФ Верховная Рада Украины перешла в режим работы в условиях чрезвычайного положения.

Джонсон стал первым мировым лидером, выступившим (по видеосвязи) в Верховной Раде с начала войны РФ против Украины, сообщается на сайте правительства Великобритании.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, Великобритания, правительство, Алексей Гончаренко, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, парламент, война России против Украины, президент, премьер-министр, Ярослав Железняк, нардеп
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