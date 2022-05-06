Ермак: Мы противостоим одной из самых больших армий мира. Теперь заинтересованность в том, чтобы Украина была и в НАТО, и в ЕС, обоюдная

"Услышав риторику со стороны НАТО по отношению к Финляндии, Швеции, мы понимаем, что, оказывается, может быть и по-другому... Если завтра, послезавтра – вовремя – мы получим предложение, которое будет в интересах безопасности и будущего нашей страны… Мы открыты к разным предложениям", – подчеркнул глава ОП.
Он отметил, что ВСУ эффективно сдерживают российские атаки, несмотря на то, что Украина пока остается внеблоковым государством.
"После того, что показали наши воины, что показала наша страна, я вообще глубоко убежден, что сегодня заинтересованность в том, чтобы Украина была и в НАТО, и в ЕС, обоюдная, это и их, и наш интерес. Потому что сегодня мы показали, что можно уже 72 дня противостоять одной из самых больших армий мира, не будучи членом ни одного военного союза", – сказал Ермак.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украина на протяжении последних лет стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей. 14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина пока не получила.
23 марта 2022 года, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО оказывает "беспрецедентную поддержку" Украине, но "членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня".
После очередного раунда переговоров с РФ 29 марта Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности. Проект договора предполагает, что в случае нападения на Украину ряд стран-гарантов предоставляют военную помощь, вооружения и закрытие воздушного пространства, а Украина обязуется не размещать на своей территории иностранные военные базы и не вступать в военно-политические союзы, сообщал член делегации Александр Чалый.
Президент Украины Владимир Зеленский пояснял, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля. Вместе с 24 февраля они выделили на укрепление обороноспособности Украине более $5 млрд, сообщил 26 апреля глава Пентагона Ллойд Остин.