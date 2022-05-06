Ермак: Мы противостоим одной из самых больших армий мира. Теперь заинтересованность в том, чтобы Украина была и в НАТО, и в ЕС, обоюдная

Ермак: Услышав риторику со стороны НАТО по отношению к Финляндии, Швеции, мы понимаем, что, оказывается, может быть и по-другому Фото: ЕРА

"Услышав риторику со стороны НАТО по отношению к Финляндии, Швеции, мы понимаем, что, оказывается, может быть и по-другому... Если завтра, послезавтра – вовремя – мы получим предложение, которое будет в интересах безопасности и будущего нашей страны… Мы открыты к разным предложениям", – подчеркнул глава ОП.

Он отметил, что ВСУ эффективно сдерживают российские атаки, несмотря на то, что Украина пока остается внеблоковым государством.

"После того, что показали наши воины, что показала наша страна, я вообще глубоко убежден, что сегодня заинтересованность в том, чтобы Украина была и в НАТО, и в ЕС, обоюдная, это и их, и наш интерес. Потому что сегодня мы показали, что можно уже 72 дня противостоять одной из самых больших армий мира, не будучи членом ни одного военного союза", – сказал Ермак.

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