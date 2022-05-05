"Грузия больше не лидер". Волкер увидел у Украины больше шансов на пути в НАТО и ЕС

Волкер: Сейчас все видят Грузию как страну, чья демократия пошла назад Фото: ЕРА

"Грузия больше не лидер. Много лет назад мы говорили, что Грузия больше всего готова вступить в НАТО или даже в Европейский союз. Украина была слишком велика, и это была проблема. Молдавия не была готова. Там могла быть Грузия", – сказал Волкер.

По его словам, "сейчас все видят Грузию как страну, чья демократия пошла назад", поскольку на грузинскую демократию повлияли "некачественно проведенные выборы, решение оппозиции не идти в парламент, игнорирование соглашения [главы Европейского совета] Шарля Мишеля".

Волкер добавил, что в США "с нетерпением" ждут новых выборов в Грузии и надеются, что они будут "лучшими с точки зрения справедливости и свободы".

Он отметил, что Украина показала свою готовность защищаться от российской агрессии и выглядит как более суверенное, независимое и европейское государство, поэтому у нее появилось больше возможностей на пути к членству в НАТО и ЕС и сейчас она лидирует в этом вопросе.

"Эта возможность для Украины откроет двери даже для Молдовы и Грузии, чтобы их пригласили присоединиться", – подчеркнул Волкер.