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"Грузия больше не лидер". Волкер увидел у Украины больше шансов на пути в НАТО и ЕС

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Волкер: Сейчас все видят Грузию как страну, чья демократия пошла назад
Волкер: Сейчас все видят Грузию как страну, чья демократия пошла назад
Фото: ЕРА

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что по сравнению с другими странами претендентами на вступление в Евросоюз и членство в НАТО Украина является лидером. Об этом 4 мая сообщил портал Interpressnews.

"Грузия больше не лидер. Много лет назад мы говорили, что Грузия больше всего готова вступить в НАТО или даже в Европейский союз. Украина была слишком велика, и это была проблема. Молдавия не была готова. Там могла быть Грузия", – сказал Волкер.

По его словам, "сейчас все видят Грузию как страну, чья демократия пошла назад", поскольку на грузинскую демократию повлияли "некачественно проведенные выборы, решение оппозиции не идти в парламент, игнорирование соглашения [главы Европейского совета] Шарля Мишеля".

Волкер добавил, что в США "с нетерпением" ждут новых выборов в Грузии и надеются, что они будут "лучшими с точки зрения справедливости и свободы".

Он отметил, что Украина показала свою готовность защищаться от российской агрессии и выглядит как более суверенное, независимое и европейское государство, поэтому у нее появилось больше возможностей на пути к членству в НАТО и ЕС и сейчас она лидирует в этом вопросе.

"Эта возможность для Украины откроет двери даже для Молдовы и Грузии, чтобы их пригласили присоединиться", – подчеркнул Волкер.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости".

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

23 марта 2022 года, после масштабного вторжения РФ в Украину, генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что НАТО оказывает "беспрецедентную поддержку" Украине и продолжит помогать ей, но о вводе войск в Украину, бесполетной зоне или членстве в Альянсе речь не идет.

Заявку на вступление  в Европейский союз Украина подала 28 февраля, на четвертый день после начала войны с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

10–11 марта во Франции прошел неформальный саммит лидеров Евросоюза, в итоговом заявлении которого было сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.

Президент Литвы Гитанас Науседа после саммита заявил, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины. Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

8 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вручила Зеленскому опросник о членстве в Евросоюзе. 18 апреля Украина передала ответы на первую часть опросника, необходимого для рассмотрения заявки.

После вторжения России в Украину президенты Грузии и Молдовы также инициировали вступление этих стран в Евросоюз по специальной процедуре.

Теги: Россия, Украина, НАТО, Грузия, выборы, демократия, евроинтеграция, война России против Украины, Евросоюз, Курт Волкер, вступ, членство, ЕС
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