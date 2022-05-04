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Новым командующим Европейскими силами НАТО и США стал специалист по России Каволи

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Каволи возьмет на себя командование около 100 тыс. американских военных из всех служб, дислоцированных в Европе
Каволи возьмет на себя командование около 100 тыс. американских военных из всех служб, дислоцированных в Европе
Фото: EPA

Президент США Джо Байден выдвинул генерала Кристофера Каволи на должность главы Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. Об этом объявил 3 мая министр обороны США Ллойд Остин, сообщается на сайте Минобороны Соединенных Штатов. Позже представитель НАТО Оана Лунгеску в Twitter подтвердила, что кандидатуру Каволи одобрили.

В дополнение к должности в НАТО генерал Каволи также назначен командующим Европейским командованием США.

Каволи возьмет на себя командование около 100 тыс. американских военных из всех служб, дислоцированных в Европе, отмечает CNN.

На этой должности он, помимо прочего, должен отвечать за усилия по оценке действий российских военных в Европе и надзору за поставкой оружия США и союзников в Украину.

Как отметила Лунгеску, официально Каволи примет на себя командование на церемонии в центральном штабе Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе этим летом.

Контекст:

Каволи, призванный в пехоту в 1987 году, занимал разные военные должности в Соединенных Штатах, Европе и Азии. С января 2018 года он был командующим армией США в Европе.

Также он служил заместителем командующего Западным региональным командованием в Герате (Афганистан) и заместителем командующего по операциям в 82-й воздушно-десантной дивизии.

Опыт работы Каволи включает службу в качестве директора по России в Объединенном штабе, заместителя исполнительного помощника председателя Объединенного комитета начальников штабов и директора начальника штаба Координационной группы армии.

В октябре 2020 года Каволи принял командование объединенной армией США в Европе и Африке и находился на этом посту до последнего назначения.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, НАТО, Европа, Кристофер Каволи
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