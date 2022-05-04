Новым командующим Европейскими силами НАТО и США стал специалист по России Каволи

В дополнение к должности в НАТО генерал Каволи также назначен командующим Европейским командованием США.
Каволи возьмет на себя командование около 100 тыс. американских военных из всех служб, дислоцированных в Европе, отмечает CNN.
На этой должности он, помимо прочего, должен отвечать за усилия по оценке действий российских военных в Европе и надзору за поставкой оружия США и союзников в Украину.
Как отметила Лунгеску, официально Каволи примет на себя командование на церемонии в центральном штабе Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе этим летом.
#NATO's North Atlantic Council has approved the nomination of Gen. Christopher G. Cavoli, @USArmy, as Supreme Allied Commander Europe. After national confirmation processes are complete, he will take command at a ceremony at @SHAPE_NATO this summer.https://t.co/jHAi59UFmO pic.twitter.com/EdrVIroUFz— Oana Lungescu (@NATOpress) May 3, 2022
Каволи, призванный в пехоту в 1987 году, занимал разные военные должности в Соединенных Штатах, Европе и Азии. С января 2018 года он был командующим армией США в Европе.
Также он служил заместителем командующего Западным региональным командованием в Герате (Афганистан) и заместителем командующего по операциям в 82-й воздушно-десантной дивизии.
Опыт работы Каволи включает службу в качестве директора по России в Объединенном штабе, заместителя исполнительного помощника председателя Объединенного комитета начальников штабов и директора начальника штаба Координационной группы армии.
В октябре 2020 года Каволи принял командование объединенной армией США в Европе и Африке и находился на этом посту до последнего назначения.