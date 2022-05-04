Новым командующим Европейскими силами НАТО и США стал специалист по России Каволи

Каволи возьмет на себя командование около 100 тыс. американских военных из всех служб, дислоцированных в Европе Фото: EPA

В дополнение к должности в НАТО генерал Каволи также назначен командующим Европейским командованием США.

Каволи возьмет на себя командование около 100 тыс. американских военных из всех служб, дислоцированных в Европе, отмечает CNN.

На этой должности он, помимо прочего, должен отвечать за усилия по оценке действий российских военных в Европе и надзору за поставкой оружия США и союзников в Украину.

Как отметила Лунгеску, официально Каволи примет на себя командование на церемонии в центральном штабе Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе этим летом.

#NATO's North Atlantic Council has approved the nomination of Gen. Christopher G. Cavoli, @USArmy, as Supreme Allied Commander Europe. After national confirmation processes are complete, he will take command at a ceremony at @SHAPE_NATO this summer.https://t.co/jHAi59UFmO pic.twitter.com/EdrVIroUFz — Oana Lungescu (@NATOpress) May 3, 2022