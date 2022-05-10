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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Яценюк: Ленд-лиз – свидетельство исторического союзничества демократий в противостоянии людоедским диктаторским режимам

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Яценюк: Сила американского оружия в руках украинских защитников приведет к изгнанию оккупанта
Яценюк: Сила американского оружия в руках украинских защитников приведет к изгнанию оккупанта
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Помощь, которую Соединенные Штаты предоставят Украине в рамках ленд-лиза, свидетельствуют о сплоченности мировых демократий для противостояния диктатурам. Об этом 10 мая в Facebook написал бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Спасибо американскому народу, президенту США Джо Байдену и всем американским друзьям Украины за принятый и подписанный ленд-лиз. Этот акт – свидетельство исторического союзничества демократий в противостоянии людоедским диктаторским режимам", – написал Яценюк.

Он отметил, что Украина получит от США необходимую военную и другую помощь на миллиарды долларов по упрощенным процедурам.

"Сила американского оружия в руках украинских защитников приведет к изгнанию оккупанта, быстрому освобождению Украины и краху российского диктатора", – подчеркнул Яценюк.

https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/posts/553968456090654

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Закон о ленд-лизе Байден подписал 9 мая.

Полное название документа – Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 ("Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине от 2022 года"). В нем сказано, что президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить их гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России. 

"Голос Америки" объяснял, что Украина не должна будет заранее платить за поставки техники и вооружений, ей будет предоставлена отсрочка оплаты. Радиостанция отметила, что Байден и сейчас может использовать полномочия по ленд-лизу в соответствии с законом о контроле за экспортом оружия, но подписанный сегодня документ отменяет некоторые требования, предусмотренные этим законом.

Согласно тексту закона, не позднее, чем через 60 дней после вступления в силу закона о ленд-лизе, президент США должен установить ускоренный порядок доставки вооружения Украине. 

Контекст:

Ленд-лиз – программа, в рамках которой США снабжали союзников по антигитлеровской коалиции продовольствием, нефтью и вооружением во время Второй мировой войны. Подписал закон о ленд-лизе 11 марта 1941 года президент США Франклин Рузвельт. По условиям той программы, оплатить поставки можно было уже после победы, причем только ту технику, которая осталась целой после войны. Кроме того, часть долгов союзникам была прощена. "Голос Америки" отметил, что именно этот закон сыграл ключевую роль в разгроме гитлеровской Германии. 

Шесть американских сенаторов из Демократической и Республиканской партий США внесли законопроект о поставках Украине вооружения по ленд-лизу еще в январе 2022 года, на фоне наращивания российских войск у границы Украины

США предоставляют военную помощь Украине по другим процедурам. 6 мая Белый дом объявил о предоставлении Украине нового, девятого, пакета помощи в размере $150 млн. Таким образом, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину военная помощь США составила около $3,8 млрд.

Теги: Россия, Арсений Яценюк, Украина, оружие, Джо Байден, военная помощь, Белый дом, война России против Украины, ленд-лиз
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