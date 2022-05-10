Яценюк: Ленд-лиз – свидетельство исторического союзничества демократий в противостоянии людоедским диктаторским режимам

"Спасибо американскому народу, президенту США Джо Байдену и всем американским друзьям Украины за принятый и подписанный ленд-лиз. Этот акт – свидетельство исторического союзничества демократий в противостоянии людоедским диктаторским режимам", – написал Яценюк.

Он отметил, что Украина получит от США необходимую военную и другую помощь на миллиарды долларов по упрощенным процедурам.

"Сила американского оружия в руках украинских защитников приведет к изгнанию оккупанта, быстрому освобождению Украины и краху российского диктатора", – подчеркнул Яценюк.

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Закон о ленд-лизе Байден подписал 9 мая.

Полное название документа – Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 ("Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине от 2022 года"). В нем сказано, что президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить их гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России.

"Голос Америки" объяснял, что Украина не должна будет заранее платить за поставки техники и вооружений, ей будет предоставлена отсрочка оплаты. Радиостанция отметила, что Байден и сейчас может использовать полномочия по ленд-лизу в соответствии с законом о контроле за экспортом оружия, но подписанный сегодня документ отменяет некоторые требования, предусмотренные этим законом.

Согласно тексту закона, не позднее, чем через 60 дней после вступления в силу закона о ленд-лизе, президент США должен установить ускоренный порядок доставки вооружения Украине.