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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Во Львове прогремели взрывы. По предварительным данным, сработала ПВО

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Звуки взрывов слышали в разных районах Львова
Звуки взрывов слышали в разных районах Львова
Фото: depositphotos.com

В ночь на 17 мая во Львове были слышны звуки взрывов, сообщил в Telegram мэр города Андрей Садовый.

"Во Львове слышны взрывы. Все оставайтесь в укрытиях!" – написал он в 00.47. 

По информации местного издания Zaxid.net, взрывы прозвучали в разных районах Львова около 00.40. В это время в городе была воздушная тревога.

Журналисты НВ сообщили, что жители города слышали не мене семи взрывов. 

Руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий написал в Telegram, что по предварительной информации, в городе сработала система противовоздушной обороны.

Он также призвал жителей региона сохранять спокойствие и "не снимать ничего на видео, не фотографировать и не распространять предположения из непроверенных Telegram-каналов и групп". 

В 1.29 Садовый уточнил, что подтвержденной информации о попадании ракет по городу нет.

"Давайте вместе поблагодарим за это тех, кто хранит наше небо!" – написал мэр города и пообещал предоставить более точную информацию утром. 

Контекст:

После нападения на Украину, которое произошло 24 февраля, российские военные постоянно наносят ракетные удары по территории Украины, в частности, разрушая гражданскую инфраструктуру.

Львовская область неоднократно подвергалась обстрелам оккупантов. Так, 18 апреля российские оккупанты нанесли четыре удара по Львову, в результате которых погибло семь человек.

Последний раз оккупанты обстреливали Львов 3 мая. Они нанесли ракетные удары по трем электрическим подстанциям, существенно повредив их. Вследствие обстрелов два человека получили ранения, около 250 тыс. человек остались без электроснабжения, были перебои в движении поездов.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Львов, взрыв, Андрей Садовый, Львовская область, Львовская ОГА, российская агрессия, война России против Украины, Максим Козицкий
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