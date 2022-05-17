Во Львове прогремели взрывы. По предварительным данным, сработала ПВО

"Во Львове слышны взрывы. Все оставайтесь в укрытиях!" – написал он в 00.47.
По информации местного издания Zaxid.net, взрывы прозвучали в разных районах Львова около 00.40. В это время в городе была воздушная тревога.
Журналисты НВ сообщили, что жители города слышали не мене семи взрывов.
Руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий написал в Telegram, что по предварительной информации, в городе сработала система противовоздушной обороны.
Он также призвал жителей региона сохранять спокойствие и "не снимать ничего на видео, не фотографировать и не распространять предположения из непроверенных Telegram-каналов и групп".
В 1.29 Садовый уточнил, что подтвержденной информации о попадании ракет по городу нет.
"Давайте вместе поблагодарим за это тех, кто хранит наше небо!" – написал мэр города и пообещал предоставить более точную информацию утром.
После нападения на Украину, которое произошло 24 февраля, российские военные постоянно наносят ракетные удары по территории Украины, в частности, разрушая гражданскую инфраструктуру.
Львовская область неоднократно подвергалась обстрелам оккупантов. Так, 18 апреля российские оккупанты нанесли четыре удара по Львову, в результате которых погибло семь человек.
Последний раз оккупанты обстреливали Львов 3 мая. Они нанесли ракетные удары по трем электрическим подстанциям, существенно повредив их. Вследствие обстрелов два человека получили ранения, около 250 тыс. человек остались без электроснабжения, были перебои в движении поездов.