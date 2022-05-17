Во Львове прогремели взрывы. По предварительным данным, сработала ПВО

"Во Львове слышны взрывы. Все оставайтесь в укрытиях!" – написал он в 00.47.

По информации местного издания Zaxid.net, взрывы прозвучали в разных районах Львова около 00.40. В это время в городе была воздушная тревога.

Журналисты НВ сообщили, что жители города слышали не мене семи взрывов.

Руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий написал в Telegram, что по предварительной информации, в городе сработала система противовоздушной обороны.

Он также призвал жителей региона сохранять спокойствие и "не снимать ничего на видео, не фотографировать и не распространять предположения из непроверенных Telegram-каналов и групп".

В 1.29 Садовый уточнил, что подтвержденной информации о попадании ракет по городу нет.

"Давайте вместе поблагодарим за это тех, кто хранит наше небо!" – написал мэр города и пообещал предоставить более точную информацию утром.