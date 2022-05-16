Харьковская тероборона вышла к границе Украины с Россией – Минобороны. Видео

"227-й батальон 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ города Харькова вытеснил россиян и вышел на участок государственной границы", – сказано в сообщении.

Ведомство также разместило видео, на котором теробороновцы зафиксированы на фоне знака, которым обозначают государственную границу Украины.

В Минобороны не уточнили место, где снимали ролик.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и на юге.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщал, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском (тоже Харьковская область) направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в регионе.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.