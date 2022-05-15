В результате обстрелов в Харьковской области 14 мая пострадало четыре человека, в том числе 15-летний ребенок – глава ОВА

"Враг продолжает наносить удары по населенным пунктам области. За прошедшие сутки снова пострадал Чугуевский район – два человека получили ранения, в том числе 15-летний ребенок. В результате обстрелов Первомайского также есть двое пострадавших", – заявил он.

Синегубов добавил, что "неспокойно" было также в Золочевской общине.

Война России против Украины. Главное (обновляется)