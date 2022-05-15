В результате обстрелов в Харьковской области 14 мая пострадало четыре человека, в том числе 15-летний ребенок – глава ОВА

"Враг продолжает наносить удары по населенным пунктам области. За прошедшие сутки снова пострадал Чугуевский район – два человека получили ранения, в том числе 15-летний ребенок. В результате обстрелов Первомайского также есть двое пострадавших", – заявил он.
Синегубов добавил, что "неспокойно" было также в Золочевской общине.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска оккупировали часть Харьковской области, но не смогли захватить областной центр. В НАТО считают, что Харьков для российских оккупантов оказался "невероятно сложным вызовом".
23 апреля глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате успешного контрнаступления ВСУ выбили оккупантов из трех населенных пунктов в Дергачевском районе (Безруки, Слатино, Прудянка) и закрепили там свои позиции.
28 апреля Генштаб ВСУ рассказал, что украинские военные восстановили контроль над поселком Кутузовка Харьковской области.
29 апреля штурмовое подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины освободило от оккупантов село Русская Лозовая Харьковской области, отметило командование Сухопутных войск ВСУ.
30 апреля Генштаб ВСУ сообщил об освобождении еще четырех населенных пунктов в пригороде Харькова (села Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прелестное).
5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях.
По данным британской разведки, Россия выводит свои силы из северной части Харьковской области и направляет их в Изюм.