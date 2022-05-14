Российские войска пытаются показать хоть какую-то победу, на 80-й день вторжения это выглядит особенно безумно – Зеленский

Зеленский: Шаг за шагом заставляем оккупантов уйти с нашей земли. Заставим уйти и с украинского моря Фото: president.gov.ua

"Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. Российские войска до сих пор пытаются показать хоть какую-то победу. На 80-й день полномасштабного вторжения это выглядит особенно безумно, но они не прекращают все эти попытки", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто держит оборону "и приближает и для Донбасса, и для Приазовья, и для Херсона то, что сейчас происходит в Харьковской области".

"Шаг за шагом заставляем оккупантов уйти с нашей земли. Заставим уйти и с украинского моря", – пообещал президент.

Он отметил, что провел сегодня в Киеве переговоры с делегацией сенаторов США, и подчеркнул, что этот визит демонстрирует прочность двухпартийной поддержки Украины в США.

"Обсудили разные направления поддержки нашего государства, в том числе оборонное и финансовое. А также усиление санкций против России. Поблагодарил за историческое решение о возобновлении программы ленд-лиза. Призвал официально признать Россию государством-террористом", – сообщил Зеленский.

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