Российские войска пытаются показать хоть какую-то победу, на 80-й день вторжения это выглядит особенно безумно – Зеленский

"Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. Российские войска до сих пор пытаются показать хоть какую-то победу. На 80-й день полномасштабного вторжения это выглядит особенно безумно, но они не прекращают все эти попытки", – сказал Зеленский.
Он поблагодарил всех, кто держит оборону "и приближает и для Донбасса, и для Приазовья, и для Херсона то, что сейчас происходит в Харьковской области".
"Шаг за шагом заставляем оккупантов уйти с нашей земли. Заставим уйти и с украинского моря", – пообещал президент.
Он отметил, что провел сегодня в Киеве переговоры с делегацией сенаторов США, и подчеркнул, что этот визит демонстрирует прочность двухпартийной поддержки Украины в США.
"Обсудили разные направления поддержки нашего государства, в том числе оборонное и финансовое. А также усиление санкций против России. Поблагодарил за историческое решение о возобновлении программы ленд-лиза. Призвал официально признать Россию государством-террористом", – сообщил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За время полномасштабной войны российская армия захватила часть Киевской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей, продвинулась в ранее частично оккупированных Донецкой и Луганской. В начале апреля РФ отступила из северных регионов Украины, сосредоточив усилия на наступлении на востоке Украины.
Российские войска также оккупировали часть Харьковской области, но не смогли захватить областной центр. В НАТО считают, что Харьков для российских оккупантов оказался "невероятно сложным вызовом".
23 апреля глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что ВСУ выбили оккупантов из трех населенных пунктов. Позднее в Генштабе ВСУ сообщали об освобождении еще ряда сел в регионе.
5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступлению на харьковском и изюмском направлениях.