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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска пытаются показать хоть какую-то победу, на 80-й день вторжения это выглядит особенно безумно – Зеленский

Зеленский: Шаг за шагом заставляем оккупантов уйти с нашей земли. Заставим уйти и с украинского моря
Зеленский: Шаг за шагом заставляем оккупантов уйти с нашей земли. Заставим уйти и с украинского моря
Фото: president.gov.ua

Ситуация на востоке Украины остается очень тяжелой, но ВСУ постепенно заставят российские войска уйти из Украины, заявил Владимир Зеленский. Об этом он сказал 14 мая в вечернем обращении, опубликованном Офисом президента.

"Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. Российские войска до сих пор пытаются показать хоть какую-то победу. На 80-й день полномасштабного вторжения это выглядит особенно безумно, но они не прекращают все эти попытки", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто держит оборону "и приближает и для Донбасса, и для Приазовья, и для Херсона то, что сейчас происходит в Харьковской области".

"Шаг за шагом заставляем оккупантов уйти с нашей земли. Заставим уйти и с украинского моря", – пообещал президент.

Он отметил, что провел сегодня в Киеве переговоры с делегацией сенаторов США, и подчеркнул, что этот визит демонстрирует прочность двухпартийной поддержки Украины в США.

"Обсудили разные направления поддержки нашего государства, в том числе оборонное и финансовое. А также усиление санкций против России. Поблагодарил за историческое решение о возобновлении программы ленд-лиза. Призвал официально признать Россию государством-террористом", – сообщил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За время полномасштабной войны российская армия захватила часть Киевской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей, продвинулась в ранее частично оккупированных Донецкой и Луганской. В начале апреля РФ отступила из северных регионов Украины, сосредоточив усилия на наступлении на востоке Украины.

Российские войска также оккупировали часть Харьковской области, но не смогли захватить областной центр. В НАТО считают, что Харьков для российских оккупантов оказался "невероятно сложным вызовом".

23 апреля глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что ВСУ выбили оккупантов из трех населенных пунктов. Позднее в Генштабе ВСУ сообщали об освобождении еще ряда сел в регионе.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступлению на харьковском и изюмском направлениях.

Теги: США, Донбасс, Харьковская область, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, Восток Украины
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