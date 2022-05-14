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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай: Рашисты готовятся снова переправляться через Северский Донец в Белогоровке. Идиоты

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Ранее ВСУ сообщали о девяти сорванных попытках оккупантов переправиться через реку
Ранее ВСУ сообщали о девяти сорванных попытках оккупантов переправиться через реку
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты намерены в очередной раз попытаться провести переправу через реку Северский Донец в районе села Белогоровка Луганской области. Об этом 14 мая сообщил в Telegram председатель областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

"Рашисты готовятся снова переправляться через реку Северский Донец в Белогоровке. Идиоты. Некоторые идиоты поняли, почему их туда посылают, и целый батальон отказался идти в атаку", – написал он.

По словам главы ОВА, "скоро подтянется "свежачок".

"2,5 тыс. единиц тяжелой техники уже идут в нашу сторону с ранее оккупированных территорий. Ждем очередную "подводную" серию в Белогоровке", – отметил Гайдай.

Председатель обладминистрации рассказал также, что регион готовится "к двум большим наступлениям рашистов на Северодонецк и прорыву на трассу Лисичанск – Бахмут со стороны Попасной и Белогоровки".

"Областной центр (Северодонецк. – "ГОРДОН") россиянам нужен "для галочки", дорога – чтобы отрезать область от сообщения с другими регионами, то есть окружить ее", – объяснил Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

11 мая Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что оккупанты продолжают наступление на востоке страны и сосредоточились на получении полного контроля над Рубежным Луганской области и наступлении в направлении Лимана Донецкой области, а также не удержании позиций на правом берегу Северского Донца.

12 мая стало известно, что противник пытается захватить участок местности на правом берегу Северского Донца, однако потерял на переправе более 70 единиц военной техники.

По данным главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, число уничтоженной техники составляет около 100 единиц, оккупантов выбили со всех трех плацдармов, которые они смогли занять до того.

13 мая пресс-служба 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ сообщила, что в результате боев на Северском Донце в мае уничтожили батальонно-тактическую группу российских захватчиков, а переправу противника срывали девять раз.

В британской разведке считали, что российские войска, которые в последнее время были выведены из северной части Харьковской области, будут развернуты на восточном берегу Северского Донца для формирования "блокирующих сил по защите западного фланга российской армии".

Теги: Россия, Луганская область, война, Северодонецк, Лисичанск, Северский Донец, переправа, Сергей Гайдай, батальон, ВСУ, наступление, война России против Украины, Бахмут, берег, война на Донбассе, войска, российские оккупанты, Белогоровка
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