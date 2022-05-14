Гайдай: Рашисты готовятся снова переправляться через Северский Донец в Белогоровке. Идиоты

"Рашисты готовятся снова переправляться через реку Северский Донец в Белогоровке. Идиоты. Некоторые идиоты поняли, почему их туда посылают, и целый батальон отказался идти в атаку", – написал он.

По словам главы ОВА, "скоро подтянется "свежачок".

"2,5 тыс. единиц тяжелой техники уже идут в нашу сторону с ранее оккупированных территорий. Ждем очередную "подводную" серию в Белогоровке", – отметил Гайдай.

Председатель обладминистрации рассказал также, что регион готовится "к двум большим наступлениям рашистов на Северодонецк и прорыву на трассу Лисичанск – Бахмут со стороны Попасной и Белогоровки".

"Областной центр (Северодонецк. – "ГОРДОН") россиянам нужен "для галочки", дорога – чтобы отрезать область от сообщения с другими регионами, то есть окружить ее", – объяснил Гайдай.

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