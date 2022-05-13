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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Россияне просто не выдержали боя". Бутусов рассказал, как на Донбассе враг бежал после разгрома на переправе

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Бутусов отметил, что бегство оккупантов видел собственными глазами
Бутусов отметил, что бегство оккупантов видел собственными глазами
Фото: Юрій Бутусов / Facebook

При попытке переправиться через реку Северский Донец на Донбассе российские оккупанты потеряли около 100 единиц военной техники, сообщил 13 мая в Facebook главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Ранее была информация о 70 уничтоженных единицах вражеской техники.

"Блестящая победа украинской армии на Северском Донце! Российское наступление под селами Белогоровка, Серебрянка Луганской области и селом Дроновка Донецкой области полностью разгромлено. [...] Эта неудачная попытка стоила русской армии около 100 единиц боевой техники, сотни уничтоженных военных", – написал он.

Журналист отметил, что "сегодня собственными глазами наблюдал уход и бегство российских войск с плацдарма возле села Белогоровка".

"Восемь суток подряд российские войска пытались прорваться через реку Северский Донец и создали три плацдарма. Но стойкость украинской пехоты, героическая атака наших танкистов, мощные удары артиллерии с корректировкой дронами, пуски противотанковых ракетных комплексов позволили остановить российские войска и нанести им тяжелые потери, и россияне просто не выдержали боя", – объяснил Бутусов.

По его словам, "российские войска были выбиты постепенно с каждого плацдарма".

"Сегодня я имел честь видеть, как бегут под грохот украинских пушек российские танки от Белогоровки", – подчеркнул Бутусов.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7664193230287573

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщал, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

11 мая Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты продолжают наступление на востоке страны, их наибольшая активность наблюдается на слобожанском и донецком направлениях. На донецком направлении оккупанты сосредоточились на получении полного контроля над Рубежным Луганской области и наступлении в направлении Лимана Донецкой области, а также не удержании позиций на правом берегу Северского Донца, отмечали в ВСУ. 12 мая стало известно, что противник пытается захватить участок местности на правом берегу Северского Донца. 

В британской разведке считали, что российские войска, которые в последнее время были выведены из северной части Харьковской области, будут развернуты на восточном берегу Северского Донца для формирования "блокирующих сил по защите западного фланга российской армии".

Теги: Россия, война, Донбасс, танки, Юрий Бутусов, Северский Донец, артиллерия, вторжение, переправа, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, берег, войска, российские оккупанты, Белогоровка
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