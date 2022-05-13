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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты потеряли более 70 единиц техники, неудачно форсируя Северский Донец в Луганской области – аналитики и ОВА

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За последние дни российские оккупанты несколько раз неудачно форсировали Северский Донец
За последние дни российские оккупанты несколько раз неудачно форсировали Северский Донец
Фото: InformNapalm / Telegram

По подсчетам аналитиков, за последние дни российские оккупанты потеряли около 70 единиц техники при попытке построить понтонные переправы через реку Северский Донец возле поселка Белогоровка Луганской области. К таким выводам 12 мая пришли Twitter-блогер BlueSauron и сообщество InformNapalm.

"За четыре дня безуспешных попыток переправы рашисты потеряли более 70 единиц техники и два батальона пехоты с инженерами", – сообщили в InformNapalm. 

Блогер BlueSauron проанализировал опубликованные Министерством обороны Украины снимки разрушенных понтонных мостов и российской техники, которая была оставлена или уничтожена украинской армией.

На фотографиях он отметил каждую единицу техники и пришел к выводу, что российские оккупанты в целом потеряли 73 единицы техники, включая танки и БМП.  

Позже эту информацию подтвердил в Facebook руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. 

"В луганской Чернобаевке – Белогоровке – наши защитники в очередной раз разрушили понтонную переправу российских баранов. Десятки погибших рашистов и около 70 единиц уничтоженной техники", – написал он. 

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/videos/540006527519674/

По данным InformNapalm, 12 мая российские оккупанты попытались эвакуировать десант, который смог перебраться на контролируемый Украиной берег Северского Донца и после ударов по переправам попал в ловушку. 

"Два дня назад он смог переправиться через Северский Донец, но рассеялся под ударами артиллерии ВСУ. Рашисты навели очередной понтон и ожидаемо получили прилеты на переправе. После того, как уничтожили переправу для эвакуации, рашисты побросали технику и вплавь переплыли реку", – рассказали в сообществе. 

По данным InformNapalm, в результате этой неудачной операции самые большие потери понесла 74-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада оккупантов (в/ч 21005), которая базируется в Кемеровской области. 

Сколько именно переправ оккупантов на Северском Донце за последние дни уничтожили украинские военнослужащие, точно не известно. Официально Минобороны об этом не сообщало. Оно только опубликовало несколько сделанных дроном в этом районе снимков и уточнило, что по оккупантам наносили удары артиллеристы 17-й танковой бригады. 58-я отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского также разместила в Instagram видео, снятое в этом районе дроном. "Результат совместной работы выговцев с другими подразделениями силовых структур над вражеской переправой через Северский Донец. Добро пожаловать в ад", – подписали ролик пехотинцы. 

Телеканал CNN, проанализировав спутниковые снимки и снимки, полученные с дрона, пришел к выводу, что было разрушено не менее двух переправ.

Также неизвестно, сколько точно российских военных погибло или получило ранения в этом районе. Журналисты американского журнала Forbes и британской газеты The Times считают, что российская армия потеряла практически целый батальон. По оценке The Times, могли погибнуть не десятки, а около 1000 российских военнослужащих.

Forbes отметил, что ударами по этому району ВСУ вывели с поля боя одну из около 100 российских батальонных тактических групп в Украине.

Гайдай заявил в эфире телеканала "Прямий", что оккупанты не оставляют попыток навести переправу через Северский Донец. 

"Третьи сутки подряд они делают понтонные переправы почти в одном и том же месте, и третьи сутки их хреначат наши защитники", – сказал Гайдай. 

Контекст:

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщил, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

9 мая Гайдай заявил, что российские оккупанты пытаются отрезать Луганскую область от Украины.

В сводке за 11 мая Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты продолжают наступление на востоке страны, их наибольшая активность наблюдается на слобожанском и донецком направлениях. На донецком направлении оккупанты сосредоточились на получении полного контроля над Рубежным Луганской области и наступлении в направлении Лимана Донецкой области, а также не удержании позиций на правом берегу Северского Донца, отметил Генштаб. 12 мая он сообщил, что противник пытается захватить участок местности на правом берегу Северского Донца. 

В британской разведке считают, что российские войска, которые в последнее время были выведены из северной части Харьковской области, будут развернуты на восточном берегу Северского Донца для формирования "блокирующих сил по защите западного фланга российской армии".

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Луганская область, Северский Донец, Сергей Гайдай, Луганская ОГА, российская агрессия, война России против Украины, InformNapalm, Белогоровка
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