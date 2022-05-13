Российские оккупанты потеряли более 70 единиц техники, неудачно форсируя Северский Донец в Луганской области – аналитики и ОВА

За последние дни российские оккупанты несколько раз неудачно форсировали Северский Донец Фото: InformNapalm / Telegram

"За четыре дня безуспешных попыток переправы рашисты потеряли более 70 единиц техники и два батальона пехоты с инженерами", – сообщили в InformNapalm.

Блогер BlueSauron проанализировал опубликованные Министерством обороны Украины снимки разрушенных понтонных мостов и российской техники, которая была оставлена или уничтожена украинской армией.

На фотографиях он отметил каждую единицу техники и пришел к выводу, что российские оккупанты в целом потеряли 73 единицы техники, включая танки и БМП.

Позже эту информацию подтвердил в Facebook руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В луганской Чернобаевке – Белогоровке – наши защитники в очередной раз разрушили понтонную переправу российских баранов. Десятки погибших рашистов и около 70 единиц уничтоженной техники", – написал он.

По данным InformNapalm, 12 мая российские оккупанты попытались эвакуировать десант, который смог перебраться на контролируемый Украиной берег Северского Донца и после ударов по переправам попал в ловушку.

"Два дня назад он смог переправиться через Северский Донец, но рассеялся под ударами артиллерии ВСУ. Рашисты навели очередной понтон и ожидаемо получили прилеты на переправе. После того, как уничтожили переправу для эвакуации, рашисты побросали технику и вплавь переплыли реку", – рассказали в сообществе.

По данным InformNapalm, в результате этой неудачной операции самые большие потери понесла 74-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада оккупантов (в/ч 21005), которая базируется в Кемеровской области.

Сколько именно переправ оккупантов на Северском Донце за последние дни уничтожили украинские военнослужащие, точно не известно. Официально Минобороны об этом не сообщало. Оно только опубликовало несколько сделанных дроном в этом районе снимков и уточнило, что по оккупантам наносили удары артиллеристы 17-й танковой бригады. 58-я отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского также разместила в Instagram видео, снятое в этом районе дроном. "Результат совместной работы выговцев с другими подразделениями силовых структур над вражеской переправой через Северский Донец. Добро пожаловать в ад", – подписали ролик пехотинцы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 58 ОМПБр (@58brig)

Телеканал CNN, проанализировав спутниковые снимки и снимки, полученные с дрона, пришел к выводу, что было разрушено не менее двух переправ.

Также неизвестно, сколько точно российских военных погибло или получило ранения в этом районе. Журналисты американского журнала Forbes и британской газеты The Times считают, что российская армия потеряла практически целый батальон. По оценке The Times, могли погибнуть не десятки, а около 1000 российских военнослужащих.

Forbes отметил, что ударами по этому району ВСУ вывели с поля боя одну из около 100 российских батальонных тактических групп в Украине.

Гайдай заявил в эфире телеканала "Прямий", что оккупанты не оставляют попыток навести переправу через Северский Донец.

"Третьи сутки подряд они делают понтонные переправы почти в одном и том же месте, и третьи сутки их хреначат наши защитники", – сказал Гайдай.