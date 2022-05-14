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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ девять раз срывали переправу оккупантов через Северский Донец – 80-я бригада

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Часть россиян все же смогла прорваться на другой берег, но там их встретили боем
Часть россиян все же смогла прорваться на другой берег, но там их встретили боем
Фото: 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ / Facebook

В результате боев на Северском Донце в мае ВСУ уничтожили целую батальонно-тактическую группу российских захватчиков. Об этом сообщила 13 мая пресс-служба 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

"При попытке вражеских сил наладить понтонную переправу и форсировать реку на восточном направлении артиллерия 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады в очередной раз нанесла мощные удары по врагу, в результате которых были уничтожены понтоны и сорвано девять попыток переправы", – говорится в сообщении.

По данным бригады, артиллеристы-десантники, действуя совместно с разведкой, уничтожили не менее 73 единиц техники – танки Т-72, боевые машины пехоты, боевые машины десанта, бронетранспортеры, грузовые автомобили и другую спецтехнику.

В бригаде отметили, что, несмотря на серьезные потери, оккупанты смогли прорваться и переправить на другой берег часть своих сил, закрепившись на северной окраине одного из населенных пунктов.

"Здесь в ход вступили штурмовые подразделения 80-й бригады. Ожесточенные бои продолжались около двух суток. Благодаря профессионализму, слаженности и навыкам личного состава в использовании ПТРК Javelin и NLAW, наши бойцы хорошо дали "по зубам" оккупантам, которые, убегая, решили оставить нам оружие и имущество!" – заявили в пресс-службе бригады.

Отмечается, что в результате боев ВСУ разрушили замысел по форсированию реки для дальнейшего наступления и уничтожили целую батальонно-тактическую группу российских захватчиков.

"Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады выражают искреннюю братскую благодарность военнослужащим других подразделений ВСУ, которые бились бок о бок, помогая огнем! Это общая победа украинского войска", – подчеркнули в бригаде.

Контекст:

11 мая Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что оккупанты продолжают наступление на востоке страны и сосредоточились на получении полного контроля над Рубежным Луганской области и наступлении в направлении Лимана Донецкой области, а также не удержании позиций на правом берегу Северского Донца.

12 мая стало известно, что противник пытается захватить участок местности на правом берегу Северского Донца, однако потерял на переправе более 70 единиц военной техники.

По данным главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, число уничтоженной техники составляет около 100 единиц, оккупантов выбили со всех трех плацдармов, которые они смогли занять до того.

В британской разведке считали, что российские войска, которые в последнее время были выведены из северной части Харьковской области, будут развернуты на восточном берегу Северского Донца для формирования "блокирующих сил по защите западного фланга российской армии".

Теги: танки, военная техника, десантники, Северский Донец, артиллерия, ВСУ, понтонеры, война России против Украины, Белогоровка
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