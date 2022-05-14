ВСУ девять раз срывали переправу оккупантов через Северский Донец – 80-я бригада

Часть россиян все же смогла прорваться на другой берег, но там их встретили боем Фото: 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ / Facebook

"При попытке вражеских сил наладить понтонную переправу и форсировать реку на восточном направлении артиллерия 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады в очередной раз нанесла мощные удары по врагу, в результате которых были уничтожены понтоны и сорвано девять попыток переправы", – говорится в сообщении.

По данным бригады, артиллеристы-десантники, действуя совместно с разведкой, уничтожили не менее 73 единиц техники – танки Т-72, боевые машины пехоты, боевые машины десанта, бронетранспортеры, грузовые автомобили и другую спецтехнику.

В бригаде отметили, что, несмотря на серьезные потери, оккупанты смогли прорваться и переправить на другой берег часть своих сил, закрепившись на северной окраине одного из населенных пунктов.

"Здесь в ход вступили штурмовые подразделения 80-й бригады. Ожесточенные бои продолжались около двух суток. Благодаря профессионализму, слаженности и навыкам личного состава в использовании ПТРК Javelin и NLAW, наши бойцы хорошо дали "по зубам" оккупантам, которые, убегая, решили оставить нам оружие и имущество!" – заявили в пресс-службе бригады.

Отмечается, что в результате боев ВСУ разрушили замысел по форсированию реки для дальнейшего наступления и уничтожили целую батальонно-тактическую группу российских захватчиков.

"Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады выражают искреннюю братскую благодарность военнослужащим других подразделений ВСУ, которые бились бок о бок, помогая огнем! Это общая победа украинского войска", – подчеркнули в бригаде.