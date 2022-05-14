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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай о переправе россиян: Тупость – ставить понтоны в том же месте. Сожгли кучу орков, потопили какую-то ладью

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Гайдай отметил, что украинская артиллерия продолжает работать по противнику в районе реки
Гайдай отметил, что украинская артиллерия продолжает работать по противнику в районе реки
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В районе Белогоровки Луганской области российские оккупанты "в лобовую лезут", пытаясь переправиться через реку Северский Донец, и несут потери с частотой Чернобаевки. Об этом 13 мая заявил в эфире национального телемарафона председатель областной военной администрации Сергей Гайдай, сообщила "Украинская правда".

"Белогоровка – это уже будет история, притча во языцех. Чернобаевка иногда по некоторым направлениям, наверное, отдыхает. Потому что такая упоротость, тупость – я не знаю, что это, – чтобы так в лобовую лезть, ставить понтоны в одном и том же месте, где уже разбили почти 90 единиц тяжелой техники, где кучу сожгли орков, где потопили какую-то ладью, какая-то гондола у них была – мы ее "Подмосковьем" называем, потому что на [крейсера] "Москву" она не тянет, вертолет сбили. Там просто ужас – а они все равно пробуют это сделать", – сказал он.

Глава обладминистрации отметил, что судя по перехватам, "просто целый батальон отказался идти в наступление, потому что они видят, что происходит".

"Сейчас наши ребята начинают артиллерией отрабатывать ту сторону [реки], на которой они пытались закрепиться", – объяснил Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

11 мая Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что оккупанты продолжают наступление на востоке страны и сосредоточились на получении полного контроля над Рубежным Луганской области и наступлении в направлении Лимана Донецкой области, а также не удержании позиций на правом берегу Северского Донца.

12 мая стало известно, что противник пытается захватить участок местности на правом берегу Северского Донца, однако потерял на переправе более 70 единиц военной техники.

По данным главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, число уничтоженной техники составляет около 100 единиц, оккупантов выбили со всех трех плацдармов, которые они смогли занять до того.

В британской разведке считали, что российские войска, которые в последнее время были выведены из северной части Харьковской области, будут развернуты на восточном берегу Северского Донца для формирования "блокирующих сил по защите западного фланга российской армии".

Теги: Россия, Луганская область, война, вертолет, Северский Донец, артиллерия, переправа, Сергей Гайдай, батальон, наступление, война России против Украины, берег, война на Донбассе, российские оккупанты, Чернобаевка, Белогоровка
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