Гайдай о переправе россиян: Тупость – ставить понтоны в том же месте. Сожгли кучу орков, потопили какую-то ладью

"Белогоровка – это уже будет история, притча во языцех. Чернобаевка иногда по некоторым направлениям, наверное, отдыхает. Потому что такая упоротость, тупость – я не знаю, что это, – чтобы так в лобовую лезть, ставить понтоны в одном и том же месте, где уже разбили почти 90 единиц тяжелой техники, где кучу сожгли орков, где потопили какую-то ладью, какая-то гондола у них была – мы ее "Подмосковьем" называем, потому что на [крейсера] "Москву" она не тянет, вертолет сбили. Там просто ужас – а они все равно пробуют это сделать", – сказал он.

Глава обладминистрации отметил, что судя по перехватам, "просто целый батальон отказался идти в наступление, потому что они видят, что происходит".

"Сейчас наши ребята начинают артиллерией отрабатывать ту сторону [реки], на которой они пытались закрепиться", – объяснил Гайдай.

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