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Мост через реку Ирпень в направлении Киев – Житомир откроют 29 мая – Офис президента

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Все работы по восстановлению моста через реку Ирпень продолжаются в соответствии с графиком, отметил Тимошенко
Все работы по восстановлению моста через реку Ирпень продолжаются в соответствии с графиком, отметил Тимошенко
Фото: КИРИЛО ТИМОШЕНКО / Kirill Timoshenko / Telegram

Мост через реку Ирпень возле села Стоянка, разрушенный 25 февраля в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, откроют для транспорта 29 мая.

Об этом 12 мая в Telegram сообщил замглавы Офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Тимошенко.

Он сообщил, что вместе с главой Киевской областной военной администрации Александром Павлюком и руководителем гуманитарного штаба Киевской области Алексеем Кулебой проинспектировали ход восстановительных работ на объекте.

"Всего за пять дней после деоккупации Киевской области мы смонтировали временный мост по левому проезду автодороги для того, чтобы открыть движение большегрузного транспорта в направлении Киев – Житомир в кратчайшие сроки", – рассказал Тимошенко.

По его словам, по состоянию на 12 мая строители уже демонтировали два пролета разрушенного моста, устроили монолитные фундаменты, смонтировали временные опоры и готовятся к устройству монолитной плиты. После этого, как отметил замглавы ОПУ, устроят верхний слой асфальтобетонного покрытия.

"Все работы продолжаются в соответствии с графиком, и на 29 мая уже запланировано открытие движения по восстановленному мосту", – подчеркнул Тимошенко.

В то же время Кулеба уточнил в Facebook, что открытие движения по одной из частей мостового перехода пройдет 1 июня.

https://www.facebook.com/oleksyikuleba/videos/3172071593034210/

Контекст:

Мост через реку Ирпень возле Стоянки был разрушен, чтобы воспрепятствовать наступлению российских войск на Киев, отметил Кулеба.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. 18 апреля заработала временная переправа возле Стоянки на автотрассе Киев – Житомир.

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