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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Военное командование РФ находится под давлением из-за необходимости добиться прогресса на Донбассе – британская разведка

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В минобороны Британии подчеркнули, что ВСУ успешно предотвратили попытку переправы российских военных через реку Северский Донец
В минобороны Британии подчеркнули, что ВСУ успешно предотвратили попытку переправы российских военных через реку Северский Донец
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Военное командование РФ находится под давлением из-за необходимости добиться прогресса на востоке Украины. Об этом 13 мая в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

По информации ведомства, российские оккупанты прилагают значительные усилия в районе Изюма Харьковской области и Северодонецка Луганской области, чтобы прорваться к Славянску и Краматорску Донецкой области.

"Первоочередной задачей на этом направлении является окружение Вооруженных сил Украины в зоне проведения операции Объединенных сил, изолируя их от поддержки или подкрепления со стороны подразделений на западе страны", – говорится в сообщении.

В минобороны Британии подчеркнули, что ВСУ успешно предотвратили попытку переправы российских военных через реку Северский Донец на Донбассе.

"На снимках видно, что во время переправы через реку Северский Донец к западу от Северодонецка Россия потеряла значительные бронетанковые маневренные элементы по меньшей мере одной батальонной тактической группы, а также развернутое понтонно-мостовое оборудование", – отметили в британской разведке.

В ведомстве утверждают, что осуществление переправ через реки в условиях боевых действий является крайне рискованным маневром и свидетельствует о давлении, которое испытывает российское командование, чтобы добиться успеха в своих операциях на востоке Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.

По данным Службы безопасности Украины, Путин планировал блицкриг, но план провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок.

За время полномасштабного вторжения российская армия захватила часть Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей. В начале апреля РФ отступила из северных регионов Украины, сосредоточив усилия на наступлении на востоке Украины. Также бои идут в южных областях страны.

По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава российских оккупантов в Украине по состоянию на 13 мая достигли около 26,9 тыс. военных.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, разведка, Северский Донец, переправа, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
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