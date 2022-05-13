Военное командование РФ находится под давлением из-за необходимости добиться прогресса на Донбассе – британская разведка

По информации ведомства, российские оккупанты прилагают значительные усилия в районе Изюма Харьковской области и Северодонецка Луганской области, чтобы прорваться к Славянску и Краматорску Донецкой области.
"Первоочередной задачей на этом направлении является окружение Вооруженных сил Украины в зоне проведения операции Объединенных сил, изолируя их от поддержки или подкрепления со стороны подразделений на западе страны", – говорится в сообщении.
В минобороны Британии подчеркнули, что ВСУ успешно предотвратили попытку переправы российских военных через реку Северский Донец на Донбассе.
"На снимках видно, что во время переправы через реку Северский Донец к западу от Северодонецка Россия потеряла значительные бронетанковые маневренные элементы по меньшей мере одной батальонной тактической группы, а также развернутое понтонно-мостовое оборудование", – отметили в британской разведке.
В ведомстве утверждают, что осуществление переправ через реки в условиях боевых действий является крайне рискованным маневром и свидетельствует о давлении, которое испытывает российское командование, чтобы добиться успеха в своих операциях на востоке Украины.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 May 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) May 13, 2022
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/vqt5MS4LR5
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.
По данным Службы безопасности Украины, Путин планировал блицкриг, но план провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок.
За время полномасштабного вторжения российская армия захватила часть Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей. В начале апреля РФ отступила из северных регионов Украины, сосредоточив усилия на наступлении на востоке Украины. Также бои идут в южных областях страны.
По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава российских оккупантов в Украине по состоянию на 13 мая достигли около 26,9 тыс. военных.