Военное командование РФ находится под давлением из-за необходимости добиться прогресса на Донбассе – британская разведка

В минобороны Британии подчеркнули, что ВСУ успешно предотвратили попытку переправы российских военных через реку Северский Донец Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

По информации ведомства, российские оккупанты прилагают значительные усилия в районе Изюма Харьковской области и Северодонецка Луганской области, чтобы прорваться к Славянску и Краматорску Донецкой области.

"Первоочередной задачей на этом направлении является окружение Вооруженных сил Украины в зоне проведения операции Объединенных сил, изолируя их от поддержки или подкрепления со стороны подразделений на западе страны", – говорится в сообщении.

В минобороны Британии подчеркнули, что ВСУ успешно предотвратили попытку переправы российских военных через реку Северский Донец на Донбассе.

"На снимках видно, что во время переправы через реку Северский Донец к западу от Северодонецка Россия потеряла значительные бронетанковые маневренные элементы по меньшей мере одной батальонной тактической группы, а также развернутое понтонно-мостовое оборудование", – отметили в британской разведке.

В ведомстве утверждают, что осуществление переправ через реки в условиях боевых действий является крайне рискованным маневром и свидетельствует о давлении, которое испытывает российское командование, чтобы добиться успеха в своих операциях на востоке Украины.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 May 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/vqt5MS4LR5 — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) May 13, 2022

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