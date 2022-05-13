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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские пропагандисты заставляют оккупантов сниматься в агитационных роликах – ГУР Минобороны

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Для создания сюжетов пропагандисты требуют у оккупантов по несколько раз минировать и разминировать уже очищенную от боеприпасов территорию
Для создания сюжетов пропагандисты требуют у оккупантов по несколько раз минировать и разминировать уже очищенную от боеприпасов территорию
Фото: ЕРА

Для имитации успешного наступления армии РФ российские пропагандисты заставляют командование оккупантов отводить с передовых позиций и выделять в их распоряжение солдат и военную технику для участия в съемках агитационных роликов и фейковых "репортажей с передовой". Об этом 13 мая сообщило в Facebook Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Оккупантов принуждают копать окопы в тыловых районах и имитировать оборудование передовых позиций, стрелять из минометов, танков и артиллерии, имитировать штурмовые действия", – говорится в сообщении.

Известно, что для создания сюжетов пропагандисты также требуют у оккупантов по несколько раз минировать и разминировать уже очищенную от боеприпасов территорию.

По данным украинской разведки, во время одного из таких разминирований на Арабатской Стрелке, расположенной во временно оккупированном Крыму и Херсонской области, несколько российских военнослужащих получили осколочные ранения и контузии.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/311142814530479

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава российских оккупантов в войне против Украины по состоянию на 13 мая достигли около 26,9 тыс. военных, за сутки было ликвидировано 250 человек.

Теги: Россия, Украина, война, пропаганда, разведка, агитация, война России против Украины, военнослужащий, разминирование, контузия, ранение, ГУР Минобороны Украины
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