Российские пропагандисты заставляют оккупантов сниматься в агитационных роликах – ГУР Минобороны

Для создания сюжетов пропагандисты требуют у оккупантов по несколько раз минировать и разминировать уже очищенную от боеприпасов территорию Фото: ЕРА

"Оккупантов принуждают копать окопы в тыловых районах и имитировать оборудование передовых позиций, стрелять из минометов, танков и артиллерии, имитировать штурмовые действия", – говорится в сообщении.

Известно, что для создания сюжетов пропагандисты также требуют у оккупантов по несколько раз минировать и разминировать уже очищенную от боеприпасов территорию.

По данным украинской разведки, во время одного из таких разминирований на Арабатской Стрелке, расположенной во временно оккупированном Крыму и Херсонской области, несколько российских военнослужащих получили осколочные ранения и контузии.

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