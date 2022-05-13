Российские пропагандисты заставляют оккупантов сниматься в агитационных роликах – ГУР Минобороны

"Оккупантов принуждают копать окопы в тыловых районах и имитировать оборудование передовых позиций, стрелять из минометов, танков и артиллерии, имитировать штурмовые действия", – говорится в сообщении.
Известно, что для создания сюжетов пропагандисты также требуют у оккупантов по несколько раз минировать и разминировать уже очищенную от боеприпасов территорию.
По данным украинской разведки, во время одного из таких разминирований на Арабатской Стрелке, расположенной во временно оккупированном Крыму и Херсонской области, несколько российских военнослужащих получили осколочные ранения и контузии.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава российских оккупантов в войне против Украины по состоянию на 13 мая достигли около 26,9 тыс. военных, за сутки было ликвидировано 250 человек.