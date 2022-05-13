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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Около 26,9 тыс. военных, 200 самолетов, 1205 танков. В Генштабе ВСУ назвали потери российских оккупантов по состоянию на 13 мая

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За сутки украинские военные сбили один российский самолет
За сутки украинские военные сбили один российский самолет
Фото: EPA

Потери среди личного состава российских оккупантов в войне против Украины по состоянию на 13 мая достигли около 26,9 тыс. военных, за сутки было ликвидировано 250 человек. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Другие потери составили: 

  • танки – 1205 (+10);
  • боевые бронированные машины – 2900 (+27);
  • артиллерийские системы – 542 (+8);
  • РСЗО – 193 (+2);
  • средства ПВО – 88 (+1);
  • самолеты – 200 (+1);
  • вертолеты – 162 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 405 (+7);
  • крылатые ракеты – 95 (+1);
  • корабли/катера – 13;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2042 (+23);
  • специальная техника – 41.

"Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Кураховском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/315967427383009

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: танки, вертолет, артиллерия, беспилотники, самолеты, война России против Украины, корабли
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