Около 26,9 тыс. военных, 200 самолетов, 1205 танков. В Генштабе ВСУ назвали потери российских оккупантов по состоянию на 13 мая

Другие потери составили:
- танки – 1205 (+10);
- боевые бронированные машины – 2900 (+27);
- артиллерийские системы – 542 (+8);
- РСЗО – 193 (+2);
- средства ПВО – 88 (+1);
- самолеты – 200 (+1);
- вертолеты – 162 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 405 (+7);
- крылатые ракеты – 95 (+1);
- корабли/катера – 13;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2042 (+23);
- специальная техника – 41.
"Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Кураховском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".