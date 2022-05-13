Около 26,9 тыс. военных, 200 самолетов, 1205 танков. В Генштабе ВСУ назвали потери российских оккупантов по состоянию на 13 мая

За сутки украинские военные сбили один российский самолет Фото: EPA

Другие потери составили:

танки – 1205 (+10);

боевые бронированные машины – 2900 (+27);

артиллерийские системы – 542 (+8);

РСЗО – 193 (+2);

средства ПВО – 88 (+1);

самолеты – 200 (+1);

вертолеты – 162 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 405 (+7);

крылатые ракеты – 95 (+1);

корабли/катера – 13;

автомобильная техника и автоцистерны – 2042 (+23);

специальная техника – 41.

"Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Кураховском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

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