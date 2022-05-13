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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты обстреляли город в Харьковской области, из-за разрушений люди остались без гуманитарной помощи

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Оккупанты уничтожили ракетным ударом Дергачевский дом культуры
Оккупанты уничтожили ракетным ударом Дергачевский дом культуры
Фото: Вячеслав Задоренко / Facebook

Российские оккупанты обстреляли Дергачи Харьковской области. Об этом 13 мая в Facebook сообщил Дергачевский городской совет.

"К сожалению, сегодня ночью оккупанты довели свое дело до конца и уничтожили ракетным ударом Дергачевский дом культуры, а заодно и наш гуманитарный штаб", – говорится в сообщении.

В связи с этим сегодня местным жителям не будут выдавать гуманитарную помощь.

"Мы решаем логистические вопросы и обязательно проинформируем вас о дальнейших действиях", – добавили в горсовете.

https://www.facebook.com/dermiskrada/posts/395673675769291

Война России против Украины. Главное (обновляется)

12 мая оккупанты нанесли ракетный удар и обстреляли Дергачи из РСЗО "Ураган"один человек погиб, еще трое получили ранения.

Контекст:

Российские войска оккупировали часть Харьковской области, но не смогли захватить областной центр. В НАТО считают, что Харьков для российских оккупантов оказался "невероятно сложным вызовом".

23 апреля глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате успешного контрнаступления ВСУ выбили оккупантов из трех населенных пунктов в Дергачевском районе (Безруки, Слатино, Прудянка) и закрепили там свои позиции.

28 апреля Генштаб ВСУ рассказал, что украинские военные восстановили контроль над поселком Кутузовка Харьковской области.

29 апреля штурмовое подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины освободило от оккупантов село Русская Лозовая Харьковской области, отметило командование Сухопутных войск ВСУ.

30 апреля Генштаб ВСУ сообщил об освобождении еще четырех населенных пунктов в пригороде Харькова (села Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прелестное).

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях.  

По данным британской разведки, Россия выводит свои силы из северной части Харьковской области и направляет их в Изюм.

Теги: Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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