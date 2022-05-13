Российские оккупанты обстреляли город в Харьковской области, из-за разрушений люди остались без гуманитарной помощи

"К сожалению, сегодня ночью оккупанты довели свое дело до конца и уничтожили ракетным ударом Дергачевский дом культуры, а заодно и наш гуманитарный штаб", – говорится в сообщении.

В связи с этим сегодня местным жителям не будут выдавать гуманитарную помощь.

"Мы решаем логистические вопросы и обязательно проинформируем вас о дальнейших действиях", – добавили в горсовете.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

12 мая оккупанты нанесли ракетный удар и обстреляли Дергачи из РСЗО "Ураган", один человек погиб, еще трое получили ранения.