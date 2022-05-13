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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба о ракетных обстрелах РФ: Сейчас нет никакой разницы, где в Украине вы ложитесь спать. Нет гарантии, что вы проснетесь живым

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Кулеба: Когда ракета попадает в ваш город, любой может стать целью
Кулеба: Когда ракета попадает в ваш город, любой может стать целью
Фото: EPA

Россия не демонстрирует готовности к переговорам с Украиной и продолжает вести наступательные действия и обстреливать украинскую территорию из разных видов вооружения, в том числе – наносить ракетные удары. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Die Welt.

Кулеба назвал "настоящей проблемой" то, что Россия не проявляет готовности к реальным и предметным переговорам, ведет наступление на Донбассе и "нескончаемые ракетные обстрелы по стране".

"В настоящее время нет никакой разницы, где в Украине вы ложитесь спать. Даже если вы уснете за 1000 километров от линии фронта, нет гарантии, что вы проснетесь живым на следующий день. Потому что, когда ракета попадает в ваш город, любой может стать целью. Так что россияне явно не хотят переговоров и предпочитают войну. Мы, со своей стороны, готовы к переговорам. Но мы не готовы принимать российские ультиматумы. Если они навяжут нам войну, мы дадим отпор", – заявил глава МИД.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабной войны российские оккупационные войска выпустили по Украине более 1950 ракет, сообщил 29 апреля высокопоставленный чиновник Пентагона.

В британской разведке 9 мая заявили, что запасы высокоточных ракет российской армии истощены и их трудно будет заменить.

10 мая подобное заявление сделали в Пентагоне.

11 мая в минобороны США заявили, что за время полномасштабной войны Россия выпустила по территории Украины около 10–12 гиперзвуковых ракет.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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