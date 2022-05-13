Кулеба о ракетных обстрелах РФ: Сейчас нет никакой разницы, где в Украине вы ложитесь спать. Нет гарантии, что вы проснетесь живым

Кулеба назвал "настоящей проблемой" то, что Россия не проявляет готовности к реальным и предметным переговорам, ведет наступление на Донбассе и "нескончаемые ракетные обстрелы по стране".
"В настоящее время нет никакой разницы, где в Украине вы ложитесь спать. Даже если вы уснете за 1000 километров от линии фронта, нет гарантии, что вы проснетесь живым на следующий день. Потому что, когда ракета попадает в ваш город, любой может стать целью. Так что россияне явно не хотят переговоров и предпочитают войну. Мы, со своей стороны, готовы к переговорам. Но мы не готовы принимать российские ультиматумы. Если они навяжут нам войну, мы дадим отпор", – заявил глава МИД.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабной войны российские оккупационные войска выпустили по Украине более 1950 ракет, сообщил 29 апреля высокопоставленный чиновник Пентагона.
В британской разведке 9 мая заявили, что запасы высокоточных ракет российской армии истощены и их трудно будет заменить.
10 мая подобное заявление сделали в Пентагоне.
11 мая в минобороны США заявили, что за время полномасштабной войны Россия выпустила по территории Украины около 10–12 гиперзвуковых ракет.