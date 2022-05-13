Кулеба о ракетных обстрелах РФ: Сейчас нет никакой разницы, где в Украине вы ложитесь спать. Нет гарантии, что вы проснетесь живым

Кулеба: Когда ракета попадает в ваш город, любой может стать целью Фото: EPA

Кулеба назвал "настоящей проблемой" то, что Россия не проявляет готовности к реальным и предметным переговорам, ведет наступление на Донбассе и "нескончаемые ракетные обстрелы по стране".

"В настоящее время нет никакой разницы, где в Украине вы ложитесь спать. Даже если вы уснете за 1000 километров от линии фронта, нет гарантии, что вы проснетесь живым на следующий день. Потому что, когда ракета попадает в ваш город, любой может стать целью. Так что россияне явно не хотят переговоров и предпочитают войну. Мы, со своей стороны, готовы к переговорам. Но мы не готовы принимать российские ультиматумы. Если они навяжут нам войну, мы дадим отпор", – заявил глава МИД.

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