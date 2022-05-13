За сутки в небе Украины уничтожены семь объектов оккупантов, в том числе вертолет – Воздушные силы ВСУ

"12 мая противовоздушная оборона Воздушных сил, Сухопутные войска и десантно-штурмовые войска поразили семь воздушных целей: пять БПЛА ("Орлан"-10), один вертолет (Ка-52), одну крылатую ракету", – сказано в сообщении.
В ВС ВСУ подчеркнули, что украинская авиация "продолжает наносить удары с воздуха по позициям российских оккупационных войск на разных направлениях".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Масштабное вторжение России в Украину началось 24 февраля.
По данным Генштаба ВСУ на 12 мая, украинские военные сбили 199 самолетов и 161 вертолет оккупантов, потери среди личного состава российской армии превысили 26,6 тыс. военных.