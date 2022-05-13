За сутки в небе Украины уничтожены семь объектов оккупантов, в том числе вертолет – Воздушные силы ВСУ

"12 мая противовоздушная оборона Воздушных сил, Сухопутные войска и десантно-штурмовые войска поразили семь воздушных целей: пять БПЛА ("Орлан"-10), один вертолет (Ка-52), одну крылатую ракету", – сказано в сообщении.

В ВС ВСУ подчеркнули, что украинская авиация "продолжает наносить удары с воздуха по позициям российских оккупационных войск на разных направлениях".

Война России против Украины. Главное (обновляется)