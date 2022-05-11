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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пентагон считает, что Россия выпустила по Украине 10–12 гиперзвуковых ракет

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В середине марта РФ использовала гиперзвуковое оружие, ударив по западу Украины
В середине марта РФ использовала гиперзвуковое оружие, ударив по западу Украины
Фото: depositphotos.com

За время войны против Украины Россия использовала гиперзвуковое оружие от 10 до 12 раз. Об 10 мая рассказал высокопоставленный чиновник Пентагона, расшифровка брифинга опубликована на сайте минобороны США.

Собеседник канала подчеркнул, что пока нет точного подсчета, однако показатель в 10–12 ракет очень близок к реальности.

Он не уточнил даты и места запусков, но привел в пример попадание одной из ракет типа "Кинжал" в здание на западе Украины. Что касается использования "Кинжалов" для недавних обстрелов Одессы, то в США пока не могут подтвердить эту информацию.

По словам официального представителя США, Штаты не видели никаких признаков того, что Россия применила гиперзвуковое оружие при этих ударах.

"Очевидно, что в прошлом мы видели, как они использовали гиперзвуковое оружие и наносили удары по зданиям, но у меня нет ничего, что указывало бы на то, что они применялись в Одессе", – сказал чиновник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В РФ утверждали, что 18 марта применили гиперзвуковые аэробаллистические ракеты комплекса "Кинжал" во время атаки на подземный военный склад боеприпасов в Ивано-Франковской области. 

Украинские военные подтвердили нанесение удара, однако тип ракеты, которой ударили россияне, еще устанавливается.

Официальные лица США подтвердили американскому каналу CNN, что Россия запустила гиперзвуковые ракеты по Украине, что стало первым известным применением таких ракет в боевых действиях. 

Как отмечает CNN, гиперзвуковые ракеты перемещаются со скоростью 5 Махов (6 тыс. км/час) или выше, поэтому их трудно обнаружить системам противоракетной обороны. Гиперзвуковые ракеты могут двигаться по гораздо более низкой траектории, чем баллистические с большой дугой, которые легко обнаружить. Также они способны маневрировать и уклоняться от систем противоракетной обороны.

Применение РФ гиперзвукового оружия в Украине подтвердил 21 марта президент США Джо Байден. Он сказал, что гиперзвуковые ракеты – единственное, с чем они могут иметь результат "с абсолютной уверенностью". Такие ракеты, по словам президента США, особенно не отличаются от других ракет, "за исключением того, что их практически невозможно остановить".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, Пентагон, война России против Украины, гиперзвуковое оружие
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