Пентагон считает, что Россия выпустила по Украине 10–12 гиперзвуковых ракет

Собеседник канала подчеркнул, что пока нет точного подсчета, однако показатель в 10–12 ракет очень близок к реальности.

Он не уточнил даты и места запусков, но привел в пример попадание одной из ракет типа "Кинжал" в здание на западе Украины. Что касается использования "Кинжалов" для недавних обстрелов Одессы, то в США пока не могут подтвердить эту информацию.

По словам официального представителя США, Штаты не видели никаких признаков того, что Россия применила гиперзвуковое оружие при этих ударах.

"Очевидно, что в прошлом мы видели, как они использовали гиперзвуковое оружие и наносили удары по зданиям, но у меня нет ничего, что указывало бы на то, что они применялись в Одессе", – сказал чиновник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)