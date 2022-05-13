Командиры, отдающие подобные приказы, просто больные. Реально больные – Зеленский об оккупантах, бомбящих гражданскую инфраструктуру

Зеленский: Конечно, российское государство в таком состоянии, что любое образование ему только мешает. Но чего можно добиться уничтожением украинских школ? Фото: president.gov.ua

По информации Зеленского, с 24 февраля российские войска разрушили 570 учреждений здравоохранения, причем 101 больницу полностью уничтожили.

"Что это такое? Это глупость. Это варварство. Это самоуничтожение России как государства, на которое хотя бы кто-нибудь в мире мог смотреть как на культурную нацию. Сегодня ночью они нанесли удар по Черниговщине, еще и по школам. Конечно, российское государство в таком состоянии, что любое образование ему только мешает", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина восстановит все больницы, школы, университеты, дома, мосты и предприятия, которые разрушили оккупанты.

"Но чего можно добиться уничтожением украинских школ? Все российские командиры, отдающие подобные приказы, просто больны. И неизлечимо... Оккупанты били сегодня еще по Полтавщине, по Кременчугу. Снова по заводу, чтобы у людей не было бензина. Реально больные", – сказал Зеленский.

Он отметил, что под обстрелы попали также Запорожская область, города и села Донбасса.

"Но что им это дает? Российское стратегическое поражение очевидно уже всем в мире и даже тем, кто еще продолжает с ними общаться. Просто у России пока нет смелости это признать. Они трусы. И пытаются скрыть правду за ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. Поэтому наша задача – бороться, пока мы не достигнем своих целей в этой войне. Освободить нашу землю, наших людей и надежно обеспечить нашу безопасность", – подчеркнул Зеленский.

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