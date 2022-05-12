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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский вручил государственные награды медсестрам, которые помогают раненым военным

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Зеленский наградил медсестер, которые помогали другим, рискуя собственной жизнью и здоровьем
Зеленский наградил медсестер, которые помогали другим, рискуя собственной жизнью и здоровьем
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 12 мая посетил новый корпус Центра детской кардиологии и кардиохирургии в Киеве и вручил награды медсестрам, которые с первых дней полномасштабной войны оказывают помощь раненым. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Президент поздравил медсестер с Международным днем медицинской сестры и поблагодарил за их труд. 

"Наших защитников, защищающих наши границы, защищаете именно вы. И в этот день я хочу поздравить вас и поблагодарить вас от имени наших воинов и мирного населения", – заявил Зеленский. 

Присутствующие почтили минутой молчания память погибших медицинских сестер, спасавших защитников Украины.

В своем Facebook Зеленский опубликовал истории медсестер, которые получили награды за то, что во время военной опасности помогали людям. Среди них:

  • Оксана Баландина, которая вместе с мужем возвращалась с ночного дежурства, попала под авиабомбардировку и потеряла обе ноги;
  • Татьяна Тарасенко продолжала работать, пока здание больницы не разрушили российские оккупанты, участвовала в организации эвакуации раненых и больных;
  • Наталья Абашник обеспечивала работу медицинских работников в жестких условиях бомбардировки Харькова;
  • Ирина Вернигора обеспечивала работу в условиях жесткой бомбардировки и постоянных обстрелов Чернигова;
  • Алла Монах организовывала работу больницы и эвакуацию раненых и больных. С первых дней войны и до того момента, пока здание не было разрушено;
  • Оксана Уманец во время обстрелов больницы в Чернигове самостоятельно поднимала в операционную бойца с оторванной конечностью весом 120 кг в полной амуниции;
  • Людмила Гусак организовала четкую и слаженную работу больницы, ставшей также центром гуманитарной помощи;
  • Вера Целик организовала работу родильного отделения в бомбоубежище при постоянных обстрелах и ракетных ударах по больнице, все время была рядом с пациентами и их семьями;
  • Светлана Клименко за время войны потеряла мужа и сына. Несмотря на личную боль, жила и работала в медицинском учреждении все дни оккупации. Продолжает работать и сейчас;
  • Мария Адаменко оставалась в больнице и помогала гражданским и военным при отсутствии электроэнергии и водоснабжения, в условиях жесткой оккупации Иванкова.
https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/3074889349428087

Во время визита Зеленский пообщался с 12-летним пациентом Владиславом Гончаруком, который больше двух недель вместе со своей семьей прятался в подвале в селе Демидов Киевской области, спасаясь от вражеских обстрелов, и с 99-летним участником Второй мировой войны Петром Хмельникером, которому несколько лет назад специалисты центра провели операцию по протезированию аортального клапана.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: медицина, помощь, раненые, Владимир Зеленский, война России против Украины, медики, награды, награда
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