Зеленский вручил государственные награды медсестрам, которые помогают раненым военным

Президент поздравил медсестер с Международным днем медицинской сестры и поблагодарил за их труд.

"Наших защитников, защищающих наши границы, защищаете именно вы. И в этот день я хочу поздравить вас и поблагодарить вас от имени наших воинов и мирного населения", – заявил Зеленский.

Присутствующие почтили минутой молчания память погибших медицинских сестер, спасавших защитников Украины.

В своем Facebook Зеленский опубликовал истории медсестер, которые получили награды за то, что во время военной опасности помогали людям. Среди них:

Оксана Баландина, которая вместе с мужем возвращалась с ночного дежурства, попала под авиабомбардировку и потеряла обе ноги;

Татьяна Тарасенко продолжала работать, пока здание больницы не разрушили российские оккупанты, участвовала в организации эвакуации раненых и больных;

Наталья Абашник обеспечивала работу медицинских работников в жестких условиях бомбардировки Харькова;

Ирина Вернигора обеспечивала работу в условиях жесткой бомбардировки и постоянных обстрелов Чернигова;

Алла Монах организовывала работу больницы и эвакуацию раненых и больных. С первых дней войны и до того момента, пока здание не было разрушено;

Оксана Уманец во время обстрелов больницы в Чернигове самостоятельно поднимала в операционную бойца с оторванной конечностью весом 120 кг в полной амуниции;

Людмила Гусак организовала четкую и слаженную работу больницы, ставшей также центром гуманитарной помощи;

Вера Целик организовала работу родильного отделения в бомбоубежище при постоянных обстрелах и ракетных ударах по больнице, все время была рядом с пациентами и их семьями;

Светлана Клименко за время войны потеряла мужа и сына. Несмотря на личную боль, жила и работала в медицинском учреждении все дни оккупации. Продолжает работать и сейчас;

Мария Адаменко оставалась в больнице и помогала гражданским и военным при отсутствии электроэнергии и водоснабжения, в условиях жесткой оккупации Иванкова.

Во время визита Зеленский пообщался с 12-летним пациентом Владиславом Гончаруком, который больше двух недель вместе со своей семьей прятался в подвале в селе Демидов Киевской области, спасаясь от вражеских обстрелов, и с 99-летним участником Второй мировой войны Петром Хмельникером, которому несколько лет назад специалисты центра провели операцию по протезированию аортального клапана.

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