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Зеленский присвоил командующему Объединенными силами Наеву звание Героя Украины

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Наев и более 170 военных сегодня отмечены государственными наградами
Наев и более 170 военных сегодня отмечены государственными наградами
Фото: Командування об'єднаних сил ЗС України / Facebook

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командующему Объединенными силами ВСУ Сергею Наеву. Об этом он сказал в вечернем обращении 27 апреля, видео которого опубликовал Офис президента.

"Звание Героя Украины присвоено генерал-лейтенанту Наеву Сергею Ивановичу, командующему Объединенными силами Вооруженных сил Украины", – сказал президент.

Он также сообщил, что подписал сегодня указы о награждении государственными наградами 173 военнослужащих ВСУ. 

"Вечная слава каждому и каждой, кто встал на защиту нашего государства! Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину!" – сказал Зеленский. 

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1046227782970816/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Наев  был заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, затем командовал операцией Объединенных сил с момента ее официального начала в 2018 году вместо АТО. Через год, весной 2019-го, ушел с этой должности "в порядке ротации" и продолжил работу в Генштабе

В марте 2020 года, после реформы ВСУ и изменения структуры войск, Зеленский назначил Наева командующим Объединенными силами ВСУ.

Теги: Герой Украины, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, награды, Сергей Наев, операция Объединенных сил, ООС
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