Зеленский присвоил командующему Объединенными силами Наеву звание Героя Украины

Наев и более 170 военных сегодня отмечены государственными наградами Фото: Командування об'єднаних сил ЗС України / Facebook

"Звание Героя Украины присвоено генерал-лейтенанту Наеву Сергею Ивановичу, командующему Объединенными силами Вооруженных сил Украины", – сказал президент.

Он также сообщил, что подписал сегодня указы о награждении государственными наградами 173 военнослужащих ВСУ.

"Вечная слава каждому и каждой, кто встал на защиту нашего государства! Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину!" – сказал Зеленский.

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