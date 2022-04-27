Зеленский присвоил командующему Объединенными силами Наеву звание Героя Украины

"Звание Героя Украины присвоено генерал-лейтенанту Наеву Сергею Ивановичу, командующему Объединенными силами Вооруженных сил Украины", – сказал президент.
Он также сообщил, что подписал сегодня указы о награждении государственными наградами 173 военнослужащих ВСУ.
"Вечная слава каждому и каждой, кто встал на защиту нашего государства! Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину!" – сказал Зеленский.
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Наев был заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, затем командовал операцией Объединенных сил с момента ее официального начала в 2018 году вместо АТО. Через год, весной 2019-го, ушел с этой должности "в порядке ротации" и продолжил работу в Генштабе.
В марте 2020 года, после реформы ВСУ и изменения структуры войск, Зеленский назначил Наева командующим Объединенными силами ВСУ.